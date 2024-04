São Paulo reencontra Barcelona-EQU após semifinais do primeiro título da Libertadores

Próximo adversário do São Paulo, o Barcelona-EQU está na história do Tricolor, já que a última vez que se enfrentaram foi pelas semifinais da Libertadores 1992, no primeiro título da equipe paulista.

Na ida, os comandados de Telê Santana triunfaram por 3 a 0 no Morumbis, com gols de Rinaldo, Palhinha e Muller. Já na volta, no Equador, o rival até tentou, mas os tentos de Jose Gaciva e Gilson de Souza não foram suficientes e os brasileiros avançaram pelo agregado de 3 a 2.

Pela final, o São Paulo encarou o Newell Old Boys e diante do empate na soma dos placares o jogo foi para os pênaltis, com o Tricolor levando a melhor.

Ao todo, as equipes se enfrentaram quatro vezes, com uma vitória para cada lado e dois empates, que aconteceram pela fase de grupos da Libertadores 1972 (1 a 1 e 0 a 0).

Na busca por retomar a dominância no continente, o São Paulo encara o Barcelona-EQU às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Equador. Com três pontos, a equipe do Morumbis se encontra na segunda colocação.