Palmeiras terá Rony titular contra o Independiente del Valle pela Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para enfrentar o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Para esta partida, o técnico Abel Ferreira fez algumas mudanças. O zagueiro Murilo vai para o banco, enquanto Luan e Gustavo Gómez estarão na zaga, com Marcos Rocha completando o trio. No ataque, Rony será titular no lugar de Flaco López.

O Palmeiras tem a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Gustavo Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Endrick e Rony.

O Verdão não conta com três jogadores: os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperam de cirurgias no joelho direito, e o volante Zé Rafael, em tratamento de uma lombalgia.

Do outro lado, o Independiente del Valle, comandado por Javier Gandolfi tem: Ramírez; Landázuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke e Caicedo; Ortíz; Renato Ibarra, Páez, Cristian Zabala e Romario Ibarra; Michael Hoyos.

A equipe equatoriana tem o desfalque do meio-campista Sornoza, que sofreu uma lesão na panturrilha.

Atualmente, o Palmeiras é líder do Grupo F, com quatro pontos conquistados. A equipe tem um empate contra o San Lorenzo (1 a 1) e uma vitória contra o Liverpool-URU (3 a 1). Enquanto o Del Valle, com a mesma pontuação, vem em segundo lugar.