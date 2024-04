Estevão completa 17 anos e passa por processo que ajudou Flaco no Palmeiras

Estevão, meia-atacante do Palmeiras, completa 17 anos hoje. A promessa vive sua maior sequência no time principal com quatro jogos consecutivos, e pode ganhar mais minutos nesta noite contra o Independiente del Valle, pela Copa Libertadores, no estádio Banco Guayaquil, em Quito-EQU. Após o sucesso com Flaco López, o departamento profissional do Alviverde também traçou um plano para o jovem viver seu ano de afirmação no clube.

O que aconteceu

O departamento de nutrição do clube percebeu que Estevão precisava ganhar mais massa para conseguir atuar por mais minutos no elenco profissional. Estevão fez um jogo pelo Alviverde no ano passado, mas já tem oito jogos na atual temporada — com um gol e uma assistência.

É um trabalho em conjunto de várias áreas do Núcleo de Saúde e Performance. Pela parte nutricional, o trabalho consiste em organizar o processo alimentar para evitar que eles entrem em déficit calórico, gerando sempre um ambiente anabólico. Em apoio ao crescimento, vamos monitorando a composição corporal para identificar o ganho de massa magra. Tentamos criar um ambiente positivo para a recuperação e o desenvolvimento. Mirtes Stancanelli, nutricionistista do Palmeiras

Estevão é franzino e não tem o mesmo biotipo de Endrick, que rapidamente se adaptou à rotina do time de cima e recebeu o apelido de "touro" dos companheiros pela força. O meia tem 1,70m e 64kg e quer aumentar o peso para aguentar o jogo mais físico com jogadores mais experientes.

O Palmeiras entende que ao passar por esse processo mais cauteloso, Estevão pode ter seu ano de protagonismo no time. Como Endrick está cada vez mais próximo da ida para o Real Madrid, o Alviverde acredita que terá um espaço ainda maior para as joias da base se destacarem.

Palmeiras investiu tempo com Flaco López no mesmo processo. O jogador ganhou 4,2 kg após o trabalho conjunto da preparação física do clube e da nutrição, e isso impactou diretamente no desempenho do atleta em 2024: foi o artilheiro do Paulistão e virou peça fundamental na equipe. Ele foi contratado por R$ 45 milhões em 2022 e não tinha dado o retorno esperado em suas primeiras temporadas no futebol brasileiro.

Estevão desencantou com gol, mas Abel pede paciência

O jovem de 17 anos marcou seu primeiro gol como profissional justamente na Copa Libertadores, contra o Liverpool-URU no Allianz Parque.

Abel Ferreira reconheceu que Estevão tem muito potencial, mas ainda quer que todos tenham paciência com o garoto.

Feliz por ele ter feito um belo jogo, mas do mesmo modo, já disse: calma. Amanhã, vai ser bonito, todo mundo vai falar. Fico feliz porque ele merece. Se todos tratarmos bem o Estevão, acredito que, em cinco ou seis anos, as coisas podem ser muito boas não para mim, mas para o Brasil

Estevão é tratado no Palmeiras com potencial de astro mundial. Para vender o atleta, que já desperta o interesse de Barcelona e Chelsea, a pedida é a multa rescisória: 60 milhões de euros (R$ 329 milhões na cotação atual). Desse total, o Verdão tem 70%, com os outros 30% na mão da família do atleta.

