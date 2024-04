Neto comenta falha de Cássio na derrota do Corinthians na Sula: 'Frango'

Neto criticou o desempenho de Cássio na derrota do Corinthians para o Argentinos Juniors na última terça-feira (23) pela Copa Sul-Americana.

O que aconteceu

O comentarista falou sobre a falha que Cássio cometeu no gol da aqui argentina. Neto comentou sobre ser o momento para Carlos Miguel assumir a titularidade do gol corintiano.

"Pra mim, foi um frango do Cássio. Aí vem a briga de todo mundo para que Carlo Miguel jogue. Talvez, realmente, seja o momento, porque o Cássio não pode tomar um gol desse", disse durante a transmissão da Rádio Craque Neto.

"Aí, já é a falta de precisão, falta de confiança. Com um minuto e meio de jogo, tomar um gol do Argentinos Juniors que está com sete jogadores que não são titulares... O Fagner vai de costas para a bola, Félix Torres não marca", completou

O Corinthians volta a campo no próximo domingo (28), às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que mais Neto disse

"Na verdade, o Corinthians é um time inofensivo, naquilo que se pensa que é jogar futebol. Você pega um time sem sete titulares e o que você tem que fazer: pressionar. E não é isso que acontece."

"Você toma um gol com um minuto e meio com mais uma falha do Cássio, aí não tem como ele continuar titular. Ele tá sentindo muita pressão, porque nem aqui, nem na China ele toma um gol desses, mas tomou. Aí, vem a falta de criação do Corinthians, que fica só tocando a bola no meio e não faz nada."

"Esse jogo do Corinthians é um jogo ruim de assistir, de fazer, de comentar. As substituições de António Oliveira não surtiram efeito nenhum."

