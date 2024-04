Delfín x Internacional: veja prováveis escalações e onde assistir à partida pela Copa Sul-Americana

#INTxRTO | 0-0 | 2T | 51? - Jogo encerrado no Gigante. Inter volta a campo às 18h30 do próximo sábado (13/04), contra o Bahia, na estreia do Brasileirão.

?? #VamoInter

? https://t.co/v5o87RmUqp pic.twitter.com/5yQL6JZwXy

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 11, 2024