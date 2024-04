De contrato renovado, Jair mira deslanchar no profissional do Santos em 2024

Grande promessa das categorias de base do Santos, Jair espera ter um ano de afirmação no futebol profissional em 2024. O zagueiro de 19 anos já faz parte do elenco do técnico Fábio Carille e renovou o seu contrato nesta terça-feira.

O novo vínculo do Menino da Vila é válido até o final de 2026. Antes, o acordo era até junho de 2025. A renovação indica que o garoto deve ganhar cada vez mais espaço.

Promovido ao time de cima na reta final de 2023, Jair soma quatro partidas com a camisa alvinegra. Neste ano, ele entrou em campo em duas oportunidades: na vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira e no empate de 0 a 0 com a Portuguesa.

Contra a Lusa, aliás, ele mostrou personalidade ao bater o último pênalti das cobranças e levar o Santos para a semifinal do Campeonato Paulista.

Jair se tornou o reserva imediato de Gil e Joaquim, dupla titular com Carille. O Menino da Vila superou Messias, que acabou sendo emprestado ao Goiás, e Alex Nascimento, que ainda não se firmou desde que voltou de empréstimo.

Além de se destacar no jogo aéreo, o zagueiro de 1,98 metros de altura também mostra qualidade técnica com a bola no pé e ajuda na saída de bola quando está em campo.

No momento, Jair se recupera de uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda. O zagueiro ficou de fora da vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.