Cerro Porteño x Fluminense: confira as prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Libertadores

O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores. O time visita o Cerro Porteño a partir das 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pela terceira rodada do Grupo A. A partida terá transmissão exclusiva do Paramount+.

Com quatro pontos , o Fluminense divide a liderança com o Colo-Colo, que, na terça-feira, empatou sem gols com os peruanos do Alianza. Ganhando, o Tricolor abre quatro pontos de vantagem para o Cerro Porteño, que soma três. O Alianza segura a lanterna, com dois. Se conseguir triunfar em casa, o time paraguaio é quem termina com a ponta da tabela de classificação.

"Temos um jogo complicado pela frente. Estamos vindo de um jogo na Bahia com forte chuva e de um clássico. Mas estamos cientes do que podemos fazer e vamos trabalhar por uma vitória fora de casa", disse o técnico Fernando Diniz.

A manhã no Paraguai foi de visita ao Museo Conmebol e reencontro com momentos especiais ?? ?: Lucas Merçon/FFC pic.twitter.com/WP5DL9Uw3Q ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 24, 2024

Para este jogo o Fluminense não poderá contar com quatro jogadores afastados por indisciplina: John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. Além disso, o atacante Keno segue entregue ao departamento médico.

O Cerro Porteño vem de cinco vitórias seguidas no Campeonato Paraguaio e aparece na segunda posição da competição.

"Nosso time joga de maneira equilibrada e isso nos facilita para enfrentar qualquer adversário de igual para igual. Não podemos nos expor e nem deixar de pressionar o Fluminense, mesmo reconhecendo a qualidade do adversário", disse o técnico Manolo Jiménez.

O Cerro Porteño tem como destaques alguns velhos conhecidos do torcedor brasileiro, como o goleiro Jean, ex-São Paulo, o zagueiro Eduardo Brock e o atacante Edu, ambos com passagem pelo Cruzeiro, e o volante Piris da Motta, que defendeu o Flamengo.

FICHA TÉCNICA



CERRO PORTEÑO X FLUMINENSE

Local: Estádio La Nueva Olla, em Assunção (Paraguai)



Data: 25 de abril de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai)



Assistentes: Nicolas Tarán (Uruguai) e Carlos Barreiros (Uruguai)



VAR: Leodan González (Uruguai)

CERRO PORTEÑO: Jean, Alan Benitez, Javier Baez, Eduardo Brock e Santiago Arzamendia; Piris da Motta, Jorge Morel, Fabrizio Peralta e Cecilio Dominguez; Diego Churín e Edu



Técnico: Manolo Jiménez

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Felipe Andrade e Marcelo; André, Martinelli, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz