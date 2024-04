Sergio Rico se aproxima de retorno aos gramados no PSG após quase um ano fora

O Paris Saint-Germain divulgou um boletim clínico nesta terça-feira e comunicou que o goleiro Sergio Rico irá realizar exames médicos obrigatórios antes de retornar ao clube. O espanhol está fora dos gramados desde maio do ano passado, quando sofreu um acidente na Espanha e está próximo de voltar a atuar.

Na ocasião do acidente, o goleiro sofreu golpes na cabeça de um cavalo enquanto participava de uma festa popular na cidade de Huelva, na Espanha. O episódio resultou em um traumatismo cranioencefálico e Sergio só teve alta após 83 dias, sendo 37 deles internado na UTI.

Rico tem contrato com o PSG até o fim desta temporada e ainda não foi informado se o atleta irá renovar o clube parisiense. No começo deste ano, espanhol revelou que espera continuar no time francês.

"Fica a critério do clube se eles vão querer renovar ou não. Espero que sim, adoraria isso. Eu amo Paris. Recebi muito amor nos últimos meses e gostaria de retribuir com meu trabalho", disse entrevista ao Canal+.

Ainda sem Sergio Rico, o Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira, às 14h (de Brasília), contra o Lorient, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Francês. Em caso de vitória do time parisiense e tropeço do Monaco, a equipe comandada pelo técnico Luis Enrique conquistará o título da competição.