Fazenda na ZL, herança inglesa: como São Jorge virou 'santo do Corinthians'

São Jorge mobiliza fiéis ao redor do mundo hoje (23) e teria virado o padroeiro do Corinthians por uma coincidência. Outra versão ainda cita o Corinthian FC, que inspirou a fundação do Alvinegro. Entenda, abaixo, como teria sido iniciada a relação com o santo católico.

Fazenda São Jorge

A relação entre Corinthians e São Jorge teria começado em 1926. Após usar o Campo do Lenheiro e o Estádio da Ponte Grande, o Corinthians comprou parte do terreno da 'Fazenda São Jorge' às margens da Marginal Tietê, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Ali, foram construídos seu novo campo e sua sede social.

O endereço do clube ainda é na Rua São Jorge. O logradouro batizou o complexo do Parque São Jorge. Por extensão, o clube teria ganhado um padroeiro. O responsável pelo batismo nos anos 1920 teria sido Ernesto Cassano, o então presidente corintiano.

Corinthians e São Jorge têm uma ligação mística desde 1926. Desde a compra da Fazenda São Jorge. O clube do Bom Retiro, que depois se tornou o clube da Ponte Grande, se tornou o clube do Parque São Jorge. Esse sincretismo foi tão poderoso que o time do povo transcendeu ao futebol.

Historiador Fernando Wanner, em vídeo para Corinthians TV

Já em 1941, o presidente Manoel Correcher mandou fazer um santuário em uma fonte dentro do terreno —a Fonte de São Jorge, conhecida como 'Biquinha'—, o que deu início a uma lenda ainda hoje difundida no clube social: quem beber daquela água é corintiano para sempre.

Ali uma fonte sagrada foi inaugurada e quem bebia de sua água corintiano para sempre seria. Isso é o Corinthians Paulista na sua essência.

Fernando Wanner

Herança inglesa

Há, porém, outra versão para a relação do clube com o santo. São Jorge era o padroeiro do Corinthian Football Club, que excursionou pelo Brasil em 1910 e serviu de inspiração para a criação do Corinthians. Nesta versão, os cinco fundadores teriam resolvido também herdar a devoção do time inglês.

Seja como for, a relação Corinthians-São Jorge se tornou amplamente popular e caiu no gosto dos torcedores principalmente pela associação a partir do estigma de guerreiro.

A música "Ai, Corinthians", do compositor Paulinho Nogueira, por exemplo, pedia forças ao santo para superar a fila de 23 anos sem título.

O santo também já foi citado até em samba-enredo da Gaviões da Fiel e é cantado no estádio até hoje.

*Com informações de texto publicado em 23/04/2021