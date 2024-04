Fora de casa, Cruzeiro empata com Unión La Calera-CHI e segue sem vencer na Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela terceira rodada da Sul-Americana, o Cruzeiro visitou o Unión La Calera no Estádio de Concepción e empatou sem gols.

Assim, com o resultado, a equipe brasileira chegou ao terceiro empate na competição, ficando estacionada na terceira colocação do Grupo B, com três pontos somados. O time ainda poderá ser ultrapassado pelo Alianza-COL, que jogará hoje contra a Universidad Católica-CHI. Por parte da Unión La Calera, a equipe seguiu na segunda colocação, agora com os mesmos quatro pontos da Universidad Católica.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

O Cruzeiro retorna aos gramados pelo Brasileirão. No próximo domingo, a equipe recebe o Vitória no Mineirão, pela quarta rodada. A bola rola às 16h (de Brasília). Assim como Cabuloso, o Unión La Calera também joga no domingo. Por sua vez, diante do Colo-Colo, às 19h (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Chileno. O jogo acontece no Estádio Monumental David Arellano.