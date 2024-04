Por que Flamengo topou menor participação em vendas no contrato com Adidas

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Conselho Deliberativo do Flamengo vota na próxima segunda (29) a renovação de contrato com a Adidas. O novo vínculo terá algumas mudanças, dentre elas a questão dos royalties.

O Rubro-Negro e a Adidas acertaram um contrato até 2029. O atual vínculo foi assinado em 2022 e vai até 2025, mas as partes optaram pela extensão neste momento.

Os royalties de algumas peças devem diminuir neste novo contrato. Eles são os valores que o fabricante paga ao detentor da marca pela concessão e utilização dos direitos.

Marcos Senna, diretor de marketing do Flamengo, explicou esse ponto. Ele lembrou o salto que o Rubro-Negro deu no percentual em vínculo anterior, mas as consequências que isso teve no mercado.

"Em 2013, assinamos um contrato com royalties em torno de 11% a 12%. Jogamos, na renovação, para 35% por peça. Aparentemente isso foi muito bom para o Flamengo, deu um pouco mais de dinheiro. Experimentamos isso no mercado, mas esses 35% esmagam um pouco as margens até do varejo", começou.

Nosso varejista vive de Flamengo. A nossa camisa vende. O time ganha, ela vende. As outras peças não vendem da mesma forma. Então, estamos tentando ajustar os royalties dessas peças, digamos, periféricas, e ajustando também outras partes do contrato para compensar. Garantindo, principalmente, uma solidez no contrato. Não tem como dar saltos de dinheiro Marcos Senna

Senna citou também que o clube buscou um equilíbrio na gestão de oferta e demanda. O dirigente citou os exemplos do que aconteceu na temporada de 2022 e 2023.

Durante o processo de negociação, o Fla recebeu sondagens da Puma e de outras fornecedoras menos conhecidas. Houve até a sinalização de propostas maiores, mas pesou a favor da Adidas a capacidade de produção e divulgação global, como publicado por Rodrigo Mattos, colunista do UOL.

"A ideia é ter um contrato mais longo e mais seguro para o Flamengo. Tivemos dois anos de contrato em 2022 e 2023. No primeiro ano, o Flamengo ganhou Libertadores e Copa do Brasil, uma demanda explosiva. O problema não é só ganhar, é que você ganha essas duas competições em um espaço de três, quatro semanas. E a Adidas precisa de seis, oito meses para produzir um pedido novo. Vimos o "drama", entre aspas, de ter ganho: o produto escasso nas lojas. No ano seguinte produziu muito, mas não ganhou títulos. Essa administração é cara e complexa. Focamos em ter uma forma sólida e segura de o Flamengo não participar tanto desse risco"

Lives dos clubes

O canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. Elas acontecem sempre às 17h e a cada dia um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto.

Caso você, rubro-negro, tenha perdido a live de ontem (22), não se preocupe. Ela está disponível no canal do YoutTube e na íntegra e com cortes do que rolou de interessante.

Programação da semana:

- Segunda-feira - Live do Flamengo

- Terça-feira (23/04, às 17h de Brasília) - Live do Palmeiras

- Quinta-feira (25/04, às 17h de Brasília) - Live do São Paulo

- Sexta-feira (26/04, às 17h de Brasília) - Live do Corinthians

Canal do Flamengo

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.