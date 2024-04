'Se sou culpado, melhor sair', desabafa Cássio após derrota do Corinthians

O goleiro Cássio, do Corinthians, fez um desabafo após a derrota sobre o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, e cogitou a possibilidade de sair do clube. Ele falou à ESPN pós-jogo na Argentina.

Futuro em aberto. "A cobrança faz parte, mas não quando passa do limite das coisas. No passado, era um dos mais velhos, era 'fulano', 'ciclano'... neste ano fiquei e sabia que a cobrança seria grande. Errei em alguns gols? Errei sim, mas parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Se eu sou o culpado, de repente é melhor eu sair e seguir meu caminho."

Pressão. "Eu sou o capitão do time, sou o jogador mais velho, estou aí. Às vezes, é difícil, também sou um ser humano. Eu erro, não me eximo de erro. O treinador decide, o presidente decide. Se eu estiver atrapalhando o Corinthians e não estiver agradando... para mim está muito difícil também."

Vilão? "Tudo que acontece de errado no Corinthians sobra para mim. O time não faz gol? A culpa é do Cássio. O time não joga bem? A culpa é do Cássio. Toma gol de pênalti? A culpa é do Cássio."

Situação do time. Sou muito honesto nas coisas que falo, tenho humildade de saber quando erro. Confesso que é um momento difícil, a gente tem que abrir o olho, tem muita coisa pela frente. Este começo de temporada tem que ser de aprendizado e crescimento. Temos que melhorar."