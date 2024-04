Atlético quase dá mole, mas show de Scarpa garante vitória na Libertadores

Com emoção até o fim na Arena MRV, o Atlético-MG segurou a reação do Peñarol, venceu por 3 a 2 com direito a show de Scarpa na terceira rodada da Libertadores e manteve os 100% de aproveitamento.

Os gols da vitória foram marcados por Gustavo Scarpa (duas vezes) e Paulinho. Maxi Olivera e Maxi Silvera descontaram para os uruguaios.

A vitória deixou o Atlético-MG na liderança isolada do Grupo G, com nove pontos. Já o Peñarol estacionou na terceira posição, com três.

O triunfo também manteve o ótimo retrospecto do Galo contra o Peñarol. Em três jogos oficiais, os brasileiros venceram dois e empataram um.

Agora, o Atlético-MG volta as atenções no Brasileirão e visita o Cuiabá no próximo sábado (27). A bola rola às 18h30 (de Brasília). Já o Peñarol encara o River Plate-URU no Campeonato Uruguaio. O jogo acontece na próxima segunda-feira (29), às 20h.

Como foi o jogo

Domínio atleticano e bolas na rede! Em um primeiro tempo com ritmo intenso, o Atlético-MG dominou todas as ações dentro de campo e não demorou para transformar o favoritismo em gols. Aos 15 minutos, Gustavo Scarpa abriu o placar em bela jogada coletiva e ainda viu Paulinho ampliar após lambança da defesa do Peñarol. Bem posicionado e no embalo da torcida, o Galo sequer deu chances ao adversário na etapa inicial e criou outras oportunidades para tentar aumentar ainda mais a vantagem antes do intervalo na Arena MRV.

Galo levou susto, mas show de Scarpa garantiu vitória! No início do segundo tempo, o Atlético-MG deu a entender que venceria de forma tranquila após mais um gol de Gustavo Scarpa, o terceiro marcado pela equipe. O Peñarol, porém, aproveitou os espaços e o cochilo da defesa atleticana para marcar duas vezes e voltar para o jogo. Com o placar em 3 a 2, os uruguaios tentaram buscar o empate até o final, mas pararam no travessão e em Everson, que garantiram o triunfo mineiro na terceira rodada da Libertadores.

Gols e lances importantes

Chegou o Galo! Com ritmo intenso desde o início do jogo, Paulinho teve boa chance para marcar logo aos cinco minutos, mas a cabeçada parou na marcação e saiu pela linha de fundo.

A rede balançou! Em grande jogada coletiva, o Atlético-MG abriu o placar aos 15 minutos. Após troca de passes, Paulinho passou para dentro da área e encontrou Gustavo Scarpa no lado direito. De primeira, o meia colocou no cantinho e deixou o Galo em vantagem.

Mais uma bola na rede! Imparável, o time mineiro seguiu marcando a saída de bola do Peñarol e se aproveitou disso. Aos 26, Damián Garcia tropeçou no gramado e deixou a bola na boa para Paulinho. O atacante ajeitou o corpo e bateu no capricho para ampliar.

Resposta dos visitantes! Com muitas dificuldades, o Peñarol assustou apenas em cobrança de falta. Aos 32 minutos, Leo Fernández mandou para o gol, mas Everson espalmou para escanteio e evitou o gol uruguaio.

O artilheiro do Galo na @LibertadoresBR segue viciado em marcar na competição! ? pic.twitter.com/NtVfbwP3Fc -- Atlético (@Atletico) April 24, 2024

Voltou com tudo! Já na etapa final, o Atlético-MG não diminuiu o ritmo. Aos quatro minutos, Paulinho recebeu passe de Hulk e ficou cara a cara com De Amores. O goleiro, porém, defendeu a finalização e salvou o Peñarol.

Ia ser lindo! Ainda em busca do terceiro gol, o Galo por pouco não marcou um golaço. Aos sete, Zaracho aproveitou passe de cabeça entre os zagueiros e mandou uma bomba de primeira para explodir o travessão.

O Galo fez mais um! Em outra grande jogada coletiva, Hulk conduziu com liberdade e passou para Scarpa. Ajeitando o corpo, o meia chegou batendo e ampliou aos 11 minutos.

Vacilo atleticano custou caro! Três minutos mais tarde, o Atlético-MG cochilou no setor defensivo. Em jogada pelo alto, Leo Fernández cruzou de bicicleta após sobra da defesa e encontrou Maxi Olivera, que cabeceou firme e descontou.

Jogo foi paralisado! Por conta de uma briga na torcida do Peñarol, o árbitro interrompeu a partida até que os ânimos se acalmassem. A situação foi controlada pela polícia em poucos minutos para a bola voltar a rolar.

Os uruguaios chegaram! Aos 23 minutos, o Peñarol descontou novamente e marcou o segundo. Após tentar afastar o perigo dentro da área, Arana mandou em cima de Maxi Silvera e viu a bola morrer no cantinho de Everson.

Na trave e defesa de Everson! Na busca pelo empate, os uruguaios por pouco não marcaram o terceiro. Aos 27, Gastón Ramírez cobrou falta e mandou no travessão. Na sequência, o goleiro salvou o Galo após chute de Damián Garcia.

Clima ficou quente! Com muita emoção até o fim do jogo, os jogadores dos dois times se envolveram em confusão dentro de campo, que foi contida com o apito do juiz. Gabriel Milito chegou a discutir com um dos atletas do Peñarol.

Ficha técnica

Atlético-MG 3 x 2 Peñarol

Data e horário: 23 de abril de 2024, às 21h (de Brasília)

Competição: Libertadores 2024

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

Árbitro: Andrés Rojas (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: Carlos Orbe (EQU)

Cartões amarelos: Saravia (ATL), aos 40'/1ºT; Otávio (ATL), aos 25'/2ºT; Jemerson (ATL), aos 34'/2ºT; Alan Franco (ATL), aos 36'/2ºT; Maxi Olivera (PEN), aos 36'/2ºT

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Gustavo Scarpa (ATL), aos 15'/1ºT, Paulinho (ATL), aos 26'/1ºT; Gustavo Scarpa (ATL), aos 11'/2ºT; Byron Castillo (PEN), aos 14'/2ºT; Maxi Silvera (PEN), aos 23'/2ºT

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Mariano), Battaglia, Jemerson e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa (Igor Rabello) e Zaracho (Igor Gomes); Hulk e Paulinho (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

PEÑAROL: De Amores; Milans (Byron Castillo), Javier Méndez, Guzmán Rodríguez e Maxi Olivera; Damián Garcia (Matheus Babi), Leo Fernández, Lucas Hernández (Diego Sosa) e Darias (Léo Coelho); Sequeira (Gastón Ramírez) e Maxi Silvera. Técnico: Diego Aguirre.