Arsenal x Chelsea: onde assistir e horário do clássico do Campeonato Inglês

Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (23), no Emirates Stadium, em Londres, em jogo atrasado da 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

O Arsenal entra no clássico como líder do Campeonato Inglês, à frente do Liverpool no saldo de gols. Os Gunners têm 74 pontos em 33 rodadas, um a mais que o Manchester City, terceiro colocado com um jogo a menos em comparação ao time londrino. Já o Chelsea somou 47 pontos em 31 rodadas e ocupa a nona posição.

O time de Mikel Arteta vem de vitória no último fim de semana, batendo o Wolverhampton fora de casa por 2 a 0 no último sábado (20). O Chelsea teve compromisso pela Copa da Inglaterra e acabou eliminado: derrota por 1 a 0 para o Manchester City, na mesma data.

Cole Palmer chega ao clássico como o jogador em melhor fase. O meia-atacante do Chelsea marcou nove vezes e deu uma assistência nas últimas quatro rodadas da Premier League, e igualou Haaland na artilharia do campeonato com 20 gols.

O Chelsea soma apenas duas vitórias em onze clássicos com Arteta no comando do Arsenal. São sete triunfos dos Gunners no recorte. O duelo mais recente entre as equipes foi o empate por 2 a 2 em Stamford Bridge, na 9ª rodada da atual edição do Campeonato Inglês.

Prováveis escalações

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior; Jorginho, Rice e Odegaard; Saka, Havertz e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Chelsea: Petrovic; Gusto, Disasi, Chalobah e Chilwell; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Palmer, Nicolas Jackson e Madueke. Técnico: Mauricio Pochettino

Arsenal x Chelsea

Competição: 29ª rodada do Campeonato Inglês

Data: 23 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Emirates Stadium, em Londres, Reino Unido

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)