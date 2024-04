'Uma porcaria': Mauro Cezar detona qualidade de Palmeiras x Flamengo

O colunista Mauro Cezar Pereira criticou duramente no Posse de Bola o desempenho de Palmeiras e Flamengo no empate sem gols ontem no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Segundo ele, o jogo foi "terrível" porque faltou ousadia da dupla de treinadores, Abel Ferreira e Tite.

O jogo foi uma porcaria porque os técnicos que trabalham no Brasil muitas vezes não tem nenhum compromisso com o espetáculo e com o futebol. Sempre em nome do resultado e tudo mais, não, não cola. O Palmeiras jogava em casa, vinha de derrota, deveria ter mais ambição pela vitória, e o Flamengo jogando com um Palmeiras que vinha de derrota também deveria ter mais ambição pela vitória. Isso não significa abrir mão de defender, das estratégias defensivas, mas ter o mínimo de ousadia, o mínimo de coragem em campo, mas não. Eu vou anular você, você vai me anular e ficamos nisso. Foi terrível! Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri debatem os principais temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Posse de Bola na íntegra