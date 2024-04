Rodrigo Ferreira apresenta características e celebra chance no Santos: "Não pensei duas vezes"

Nesta segunda-feira, Rodrigo Ferreira foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. O lateral direito, que já estreou, falou sobre a emoção de poder vestir a camisa do Peixe.

"Eu soube dois ou três dias antes do convite do Santos. Não pensei duas vezes. Claro que tinha contrato em vigência e questões burocráticas a serem resolvidas, mas, da minha parte, o sim foi de primeira. Fiquei muito honrado e feliz pela oportunidade, em poder estrear e buscar o objetivo do Santos que é o acesso", comentou.

O defensor de 29 anos jogou pouco mais de 45 minutos na vitória de 2 a 0 do Alvinegro Praiano sobre o Paysandu, no último sábado, na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no intervalo e atuou como lateral esquerdo.

Essa, aliás, é a segunda passagem do jogador pelo Alvinegro Praiano. Ele passou pelo clube em 2015, quando atuou no sub-23, mas não chegou a ser aproveitado no profissional.

"Essa minha passagem foi no sub-23 em 2015. Atuava no Taboão da Serra e vim para fazer uma avaliação no Santos. Não fiquei porque o treinador do time que eu estava foi para outro clube e pediu para que eu trabalhasse com ele. Optei por ir lá por ser um time profissional já. Esse retorno é uma enorme felicidade. Já profissional, mais maduro. Um convite do Santos não tem como se negar pela grandeza e a história do clube", contou.

Rodrigo Ferreira iniciou a carreira no Taboão da Serra e acumula passagens por diversos clubes brasileiros, como Grêmio, Cuiabá, Ituano, Guarani, Mogi Mirim, Marcílio Dias e Botafogo-SP.

"29 anos, já tive todo tipo de experiência no futebol brasileiro, menos Série A. É a minha quarta Série B. Tenho experiência para pode disputar essa competição, entender os jogos como são os jogos da Série B e ajudar o clube e meus companheiros para chegar nesse objetivo (acesso)", disse o camisa 29.

Rodrigo Ferreira também apresentou as suas características para a torcida do Santos.

"Me considero um lateral muito equilibrado, bom na arte defensiva e ofensivo no momento que é necessário. Sabendo do DNA ofensivo do Santos, a gente tem que participar bastante da parte ofensiva. Isso vai da forma com que o jogo pede. Mas hoje me denomino como um lateral muito equilibrado", detalhou.

O defensor, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol, assinou vínculo em definitivo até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.

No Mirassol, o lateral direito assumiu a titularidade rapidamente e, com isso, tornou-se um dos principais atletas da equipe. No Estadual, o jogador esteve em campo em 10 partidas, tendo contribuído com dois gols e uma assistência.

Com Rodrigo à disposição, o Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Vamos fazer o nosso melhor dentro de campo, entregar tudo que temos, tanto na parte técnica quanto tática para poder alcançar o objetivo do clube, que é o acesso. Retornar o Santos à Série A, é o lugar de onde não deveria ter saído. Tenho certeza que o torcedor pode contar comigo nas 37 batalhas que faltam para a gente coroar o ano com a volta do Santos para a Série A", finalizou.