Presidente do Inter comenta expectativas para 2024 e cavada de Robert Renan

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, foi categórico ao dizer que o time brigará na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro em 2024.

O que aconteceu

O dirigente colorado disse que essa é uma tendência do clube nos últimos anos e que não irá mudar na atual temporada. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube, que vai ao ar hoje (22).

Se a gente olhar o passado recente, mesmo ano passado - que a gente não teve uma classificação muito boa no Brasileiro, tivemos a chance de estar entre os quatro melhores da América. No ano anterior, fomos vice-campeões brasileiros. Um ano antes, depois de oscilar no início do ano, fomos vice-campeões brasileiros de novo - e por muito pouco não fomos campeões. O Inter sempre briga na parte de cima e vai brigar esse ano na parte de cima .

Elenco pensando em calendário complicado

Barcellos explicou que a montagem do elenco do Inter em 2024 teve uma diferença em relação a outros anos. O dirigente afirmou que, olhando para os bons desempenhos nos últimos anos que não resultaram em títulos, o clube pensou em ter um plantel mais equilibrado.

Estamos nos preparando para enfrentar um calendário brasileiro muito pesado. Este foi um diagnóstico nosso - após ter batido na trave em alguns momentos -, que precisamos ter, além de um time forte, um elenco forte. Procuramos com critério, trabalho, dificuldades financeiras, buscando negociações e alternativas criativas, chegar a um elenco mais equilibrado, que possa fazer frente, sabendo que nossos concorrentes hoje, faturam mais que o Inter e também têm uma capacidade de montar elenco muito forte.

Eliminação do Campeonato Gaúcho foi 'grande baque'

O mandatário colorado disse que a queda diante do Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho foi uma quebra de expectativa. Barcellos ressaltou o bom retrospecto recente do Inter, mas admitiu que as poucas derrotas foram marcantes.

Clubes como o Inter e o Grêmio têm a responsabilidade, até pelo orçamento e capacidade de investimento, de buscar o título. Esta eliminação do campeonato eu não colocaria só na questão dos pênaltis. Tivemos dois jogos contra o Juventude, um em Caxias, outro em Porto Alegre, e tínhamos a expectativa de disputar na final. [A queda] foi um baque duro, importante. A gente entende o torcedor. O retrospecto recente, de 20, 25 jogos, a gente teve uma ou duas derrotas, mas foram emblemáticas - para o Fluminense e para o Juventude. E foram importantes nesse momento, com a expectativa de conquista.

