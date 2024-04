Dorival e comissão técnica da Seleção assistem jogos da terceira rodada do Brasileirão

Sete jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, realizados no último fim de semana, foram acompanhados pelo técnico Dorival Júnior e integrantes da equipe técnica da Seleção Brasileira. O objetivo do deslocamento é definir o grupo que disputará a Copa América, em junho, além de estreitar o relacionamento com os clubes.

O primeiro jogo acompanhado pela comissão foi o clássico carioca entre Fluminense e Vasco, realizado no sábado, no Maracanã. Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, assistiram a vitória por 2 a 1 da equipe comandada por Fernando Diniz.

Já o assistente Lucas Silvestre e o analista Guilherme Lyra foram para Bragança Paulista-SP ver o triunfo do Bragantino sobre o Corinthians, pelo placar mínimo.

Por fim, no final do sábado, o preparador físico Celso de Rezende e o analista de desempenho Thomaz Koerich assistiram a vitória do Atlético-MG por 3 a 0, diante do Cruzeiro, na Arena MRV.

Já no domingo, o empate por 2 a 2 entre Vitória e Bahia, no Barradão, foi acompanhado pelo supervisor Sérgio Damas e João Marcos, analista de desempenho, enquanto Lucas Silvestre e o analista Guilherme Lyra viram o empate sem gols entre Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque.

Ao mesmo tempo, o coordenador técnico Juan e pelo assistente Pedro Sotero estavam em Curitiba acompanhando a vitória do Athletico-PR sobre o Internacional, na Arena da Baixada. Por fim, Cícero Souza, gerente geral técnico, assistiu o São Paulo vencer o Atlético-GO por 3 a 0, no Estádio Antonio Accioly.

A série de viagens pelo país chegará ao fim no final de abril, após a comissão técnica acompanhar 27 jogos. Além do Brasileirão, também serão assistidos partidas pela Libertadores e Sul-Americana, além de visitarem os centros de treinamentos e conversarem com os profissionais dos clubes.