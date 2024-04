Alvo do Liverpool, Rúben Amorim pode parar em outro clube da Inglaterra

Com o anúncio da saída de Jürgen Klopp, o Liverpool já está correndo atrás de novos nomes para o seu comando técnico. O treinador que estava sendo mais cotado nas últimas semanas era o português Rúben Amorim, do Sporting, mas de acordo com o jornalista inglês David Ornstein, ele pode acabar treinando o West Ham, caso o clube de Londres decida por romper com David Moyes.

O West Ham não vive boa fase na temporada, tendo sido eliminado da Liga Europa pelo Bayer Leverkusen na última semana e ocupando atualmente a oitava posição na Premier League com 34 partidas disputadas. O time não consegue encontrar uma boa sequência e dificilmente brigará por vagas europeias nas rodadas finais. Em seu compromisso mais recente, a equipe treinada por Moyes perdeu de goleada, por 5 a 2, para o Crystal Palace, 14° colocado da liga.

O contrato de David Moyes se encerra ao final da temporada europeia, em junho, mas, apesar de ter dito que lhe foi oferecido um novo contrato, não há ainda uma decisão concreta em relação ao seu futuro.

Além de Rúben Amorim, os "hammers" também consideram o ex-técnico do Real Madrid e da seleção espanhola, Julen Lopetegui, para o cargo de treinador, apesar do português ser agora a prioridade.

O Liverpool por outro lado, não possui um alvo tão concreto para assumir o lugar de Klopp. Agora com a possibilidade de Amorim se esfriando cada vez mais, os Reds vão continuar monitorando o mercado para definir o novo comandante para a próxima temporada.