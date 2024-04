Sem Mbappé, PSG atropela Lyon com direito a gol de Beraldo no Francês

A 30ª rodada do Campeonato Francês chegou ao fim. No último compromisso deste domingo, o PSG venceu o Lyon, por 4 a 1, no Parque dos Príncipes. Matic (contra), Lucas Beraldo, ex-São Paulo, e Gonçalo Ramos (2x) fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Nuamah diminuiu para os visitantes. Mbappé ficou no banco e não precisou ser acionado.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain do técnico Luis Enrique chegou aos 66 pontos na competição e se manteve tranquilo na ponta da competição, com vantagem de 11 pontos sobre o Monaco. Do outro lado, o Lyon ficou com 40 pontos e permaneceu na nona posição.

Agora, o PSG retorna aos gramados já nesta quarta-feira. Em jogo atrasado da 29ª rodada, a equipe treinada por Luis Enrique visita o Lorient nesta quarta-feira. A partida acontece às 14h (de Brasília), no Stade du Moustoir - Yves Allainmat.

Por outro lado, o Lyon volta a campo apenas no próximo fim de semana. No domingo (28), o time encara o Monaco, também a partir das 14 horas, no Groupama Stadium, pela 31ª rodada da Ligue 1.

O jogo

Foi logo na primeira chegada que o PSG abriu o placar. Barcola fez boa jogada pelo lado esquerdo e tocou para Asensio dentro da grande área. O espanhol foi ao fundo e tocou rasteiro para trás. O goleiro Lopes saiu para cortar o cruzamento, mas antes dele, Matic desviou para o dentro do gol: 1 a 0.

Foi em uma cobrança de escanteio que o PSG ampliou. Asensio cobrou para dentro da área, Barcola desviou na primeira trave. Beraldo, sozinho no meio da pequena área, só completou para o fundo das redes para fazer 2 a 0.

Mas o Lyon não se deu por entregue e respondeu com perigo. Benrahma chegou pelo lado esquerdo, adentrou a área e chutou. A bola desviou em Marquinhos, mas o goleiro Donnarumma fez grande defesa para evitar o que seria o primeiro gol da equipe visitante.

Aos 31 minutos, o PSG marcou o terceiro gol. Hakimi apareceu pelo lado direito e fez ótimo cruzamento. Gonçalo Ramos veio de trás e, como um elemento surpresa, cabeceou para o fundo do gol do Lyon.

Mesmo com a larga vantagem contra, o Lyon seguiu buscando seu primeiro gol - e conseguiu. Nuamah aproveitou a entrada da grande área bloqueando a visão de Donnarumma, arriscou e marcou. Um minuto depois, o atacante quase fez o segundo em uma jogada muito parecida.

Já no fim do primeiro tempo, o Paris iniciou a goleada. Asensio recebeu pela esquerda e entrou na grande área. O espanhol deu lindo passe para Gonçalo Ramos, que se jogou na bola e empurrou de carrinho para o fundo do gol.

No segundo tempo, Donnarumma parou o Lyon mais uma vez. Nuamah tocou para trás e Cherki, dentro da grande área, chegou batendo de primeira. O goleiro do PSG, por sua vez, mandou para escanteio. O Lyon até tentou criar novas chances e o Paris tentava sair no contra-ataque, mas o duelo acabou em 4 a 1 para os donos da casa.

Veja mais resultados do Campeonato Francês deste domingo

Le Havre 0 x 1 Metz

Lille 1 x 0 Strasbourg

Reims 1 x 2 Montpellier

Brest 0 x 2 Monaco

Toulouse 2 x 2 Marseille