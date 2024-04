6 jogos que prometem mexer com mundo do esporte neste domingo

O domingo promete ser de muita emoção aos torcedores do Brasil e do mundo, com clássicos que podem mudar os rumos das equipes e partidas consideradas "finais antecipadas". O UOL separou seis confrontos do tipo e listou onde assistir aos duelos.

Jogos e onde assistir (horários de Brasília)

15h25: River Plate x Boca Juniors - Copa da Liga Argentina (ESPN)

O superclássico argentino, que ocorre no estádio Mario Alberto Kempes, terá presença das duas torcidas pela primeira vez desde 2018. O jogo é válido pelas quartas de final e, por ser decidido sem ida e volta, foi colocado em um estádio neutro.

16h: Vitória x Bahia - Brasileirão (Globo BA e Premiere)

Os dois nordestinos voltam a duelar pela Série A após um hiato cinco temporadas. O embate ocorre no Barradão, estádio do Vitória, e os times vêm de derrota na última rodada do torneio.

16h: Palmeiras x Flamengo - Brasileirão (Globo e Premiere)

Paulistas e cariocas se consolidaram como as maiores potências do futebol brasileiro nos últimos anos e entram em campo no Allianz Parque pela 3ª rodada do nacional em momentos diferentes: enquanto o Palmeiras perdeu para o Inter no meio da semana, o Fla superou o São Paulo.

16h: PSG x Lyon - Campeonato Francês (Star+)

Líder absoluto do torneio, o PSG chega para o duelo embalado pela classificação à semifinal da Champions League — a equipe superou o Barcelona fora de casa e eliminou os catalães do torneio. O Lyon também vive bom momento e está invicto há seis jogos.

17h - Real Madrid x Barcelona - Campeonato Espanhol (Star+)

O clássico pode firmar de vez o time de Carlo Ancelotti como favorito ao título ou aproximar o Barcelona de arrancada ao topo. O Real lidera o Espanhol com 78 pontos, oito a mais que o rival catalão, a sete rodadas do fim do campeonato.

18h30 - Atlético-GO x São Paulo - Brasileirão (Premiere)

O São Paulo, que anunciou Luis Zubeldía na noite de sábado (20), joga para desencantar no Brasileirão — os paulistas ainda não venceram no nacional. O argentino, aliás, deve marcar presença nas tribunas do Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, antes de iniciar sua trajetória no Tricolor.