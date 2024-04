Guilherme é o líder da equipe do Santos em número de gols e assistências

Na tarde do último sábado, o Santos estreou na Série B de 2024. Em sua primeira partida, venceu o Paysandu por 2 a 0.

Um dos autores dos gols do Santos foi Guilherme, que tem sido peça fundamental para a equipe paulista. Não à toa, é artilheiro, líder em assistências e o jogador do elenco com mais participações diretas em gols do time em 2024.

De acordo com dados do Sofascore, Guilherme balançou as redes 4 vezes e distribuiu 2 assistências em suas últimas 16 partidas da temporada. O atacante, assim, soma 6 contribuições em gols, com média de participação de 0,37 por jogo.

? Gulherme é o artilheiro, líder em participações em gols (6) e tem a maior Nota do @SantosFC em 2024. ?? ??16 jogos

??4 gols

??2 assistências

?32 finalizações (16 no gol!)

?22 passes decisivos (!)

?5 grandes chances criadas (!)

?22 dribles certos

?Nota Sofascore 7.36 pic.twitter.com/90et1lZbr2 ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 21, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o atleta finalizou 32 vezes, sendo que 16 delas foram em direção ao gol. Guilherme, por fim, ainda distribuiu 22 passes decisivos, com 5 grandes chances criadas e 22 dribles certos.

O Santos vive um bom início de temporada. O clube chegou à final do Paulistão, diante do Palmeiras, após fazer uma das melhores campanhas da fase de grupos. Já na Série B, vem de vitória na primeira rodada da competição.

Com Guilherme à disposição e em busca de manter o bom rendimento, o Santos volta a campo na próxima sexta-feira, às 20h (de Brasília). O time visita o Avaí, na Ressacada, em confronto válido pela 2ª rodada da competição.