Ceni elogia reação do Bahia no clássico, mas lamenta não ter saído com o triunfo

Após estar perdendo por 2 a 0, o Bahia reagiu e empatou o clássico contra o Vitória por 2 a 2 na tarde deste domingo, no Barradão, pela terceira rodada do Brasileirão. O intervalo entre os gols de Gabriel Teixeira e Everaldo foi de três minutos.

Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni analisou o confronto e disse o momento em que o duelo pendeu para o Tricolor de Aço.

"O jogo já estava bem encaminhado e a gente começou a ganhar o meio e ter peso na área, com um e depois praticamente com dois noves. Faltou um pouquinho de calma, tivemos uma chance com Thaciano, que tinha o Arias entrando sozinho, depois teve bola na trave do Biel. Sofremos um pouco defensivamente, mas com a saída do volante conseguimos ter mais o meio de campo e o jogo passou a pender mais já para sempre", completou.

Apesar da reação, o comandante acredita que o Bahia poderia ter saído com os três pontos e, por isso, acabou por lamentar o empate.

"Poderíamos sair daqui vitoriosos, uma pena não ter saído o 3 a 2, queríamos sair daqui com os três pontos. Mas há de se destacar, do ponto de vista dos jogadores, a força mental e de vontade, e conseguir reagir em um jogo que estava 0-2. Mas acho que era possível conseguir um pouco mais", completou.

Com o resultado, o Bahia ocupa a nona colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos. Na próxima rodada, a equipe encara o Grêmio no próximo sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Antes, porém, a equipe entra em campo pela Copa do Nordeste. Com horário a definir, o Tricolor de Aço duela contra o CRB pela semifinal, em casa.