Boca elimina River da Copa da Liga da Argentina com show de ex-Palmeiras

O maior clássico do futebol argentino, disputado neste domingo, teve 5 gols e muita emoção. E o vencedor veio do lado que estava, na teoria, em pior momento: o Boca Juniors bateu o River Plate por 3 a 2 e avançou à semifinal da Copa da Liga da Argentina.

O duelo foi disputado no Estádio Mario Alberto Kempes. O atacante Merentiel, ex-Palmeiras, brilhou pelo Boca ao marcar duas vezes, com o outro gol marcado por Cavani. Pelo River, Borja e Diaz deixaram a sua marca.

O River Plate era considerado favorito ao triunfo, já que, na etapa inicial do torneio, avançou na liderança do grupo A, enquanto o Boca foi apenas quarto colocado do grupo B.

Agora, o Boca Juniors disputará a semifinal da Copa da Liga da Argentina diante do Estudiantes. O outro finalista sairá do duelo entre Vélez Sarsfield e Argentinos Juniors.