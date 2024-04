Técnico do Vasco cutuca Flu por público no clássico: 'Parecia na pandemia'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ramón Díaz, técnico do Vasco, ironizou o público presente ao Maracanã no clássico com o Fluminense, na tarde de hoje (20), pelo Brasileiro. O treinador disse que "parecia na pandemia".

O jogo teve 25.842 presentes. Os clubes não entraram em acordo para a divisão do estádio e, assim, o Tricolor, mandante, teve 90% da carga de ingresso, enquanto o Cruz-Maltino teve 10%.

A mim, me surpreendeu é que em um clássico tão importante do Rio haja tão pouca gente. Não sei o motivo, mas é uma lástima. É um espetáculo em que as duas equipes têm muita torcida. O Vasco poderia ter enchido. Me surpreendeu, parecia um jogo na pandemia. Gostaria de um estádio cheio. Se o Vasco pudesse ocupar metade do estádio, estaria cheio. Mas não sei porque não pôde Ramón Díaz

O que mais ele falou

Derrota no clássico



Merecíamos mais. O que está faltando é um pouco de tranquilidade. Corremos muito, mas antes de cruzar precisamos de um pouco mais de inteligência. Falta tranquilidade. O time corre e pressiona, mas falta. Teremos tempo para trabalhar esta semana. Estou contente com o plantel. A equipe faz gol. Não é que falta. Estaria preocupado se a equipe não tivesse chances e nem gol. A torcida nos acompanha. A gente poderia ter lotado o estádio, mas não se pôde. Não sei por que. Mas não pôde. Se permitissem, teríamos lotado.

Atuação do Vasco

"Entendo que o time não jogou bem o primeiro tempo. Fomos superados pela qualidade técnica que eles têm. Tivemos um par de situações com Pablo, depois tivemos algumas ocasiões em que poderíamos fazer o gol. No segundo tempo, melhoramos, fomos mais pulsantes. Creio que merecíamos um pouquinho mais porque a equipe sempre está lutando, estamos jogando com jovens. Rayan, David e outros jogadores jovens estão crescendo. Tivemos três jogos numa semana, temos pouca reposição, mas os jovens vão se adaptando e vão melhorar".

Estreia de Hugo Moura



"Me surpreendeu. Estava muito bem. Jogador que estávamos pedindo e necessitando. Agressivo, com boa qualidade com a bola nos pés, bola parada. Vai nos ajudar muito".

Ausência de Payet



"Faz um mês e 14 dias que não treina conosco. Contra o Bragantino e hoje, fizemos bons jogos. Falhamos em algumas finalizações, mas vamos seguir crescendo. Esperamos que ele se recupere e esteja 100%. No ano passado, ele veio sem atividade, perdeu 10 ou 12 quilos e nós o colocamos 100%. Os fisiologistas e os preparadores físicos do clube estão trabalhando muito bem. Temos que adaptar a todos para que possamos fazer um bom"

Vasco no Brasileiro

"Pelo que estou vendo do Vasco, tivemos um arranque ruim. Não tivemos um bom arranque agressivo. Teremos que trabalhar. A partida se pensa do primeiro minuto a 90. Não deve esperar um gol para reagir. Tem que pressionar de imediato. O primeiro tempo não agradou. Não teve a agressividade que mostrou anteriormente".