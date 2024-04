Sport supera Amazonas na estreia da Série B do Brasileiro

Neste sábado, o Sport venceu o Amazonas por 3 a 2, na Arena da Amazônia, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por por Romarinho, Gustavo Lopes e Luciano Castán, para os visitantes, e Matheus Santos e Jô, para os mandantes.

Com o resultado, o Sport ocupa a terceira posição, com três pontos. Enquanto o Amazonas está na 16ª colocação, com zero.

O Sport retorna a campo nesta quarta-feira, na Arena de Pernambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste. O Leão irá conhecer seu adversário neste domingo, quando Altos-PI e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da competição.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Vila Nova na próxima sexta-feira, às 19h (de Brasília). Enquanto o Amazonas visita o CRB no próximo sábado, às 17h.

Com gols de Romarinho, Gustavo Coutinho e Luciano Castán, o Sport vence o Amazonas por 2×3, na Arena da Amazônia, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro!

Os gols

O Sport abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Chrystian Barletta cruzou na área pela direita e Edson Mardden falhou ao tentar defender, a bola sobrou para o Romarinho, que só teve o trabalho de tocar para o fundo do gol.

Logo no início da etapa final, aos três minutos, a equipe visitante ampliou. Romarinho saiu rápido em contra-ataque e fez um grande lançamento para Gustavo Lopes, que finalizou com tranquilidade para balançar as redes.

O Amazonas diminuiu aos 22 minutos do segundo tempo, com Matheus Santos. O meia avançou livre pelo meio, tabelou com Ênio e chutou no canto direito na saída do goleiro.

Logo em seguida, dois minutos depois, o Sport aumentou a vantagem novamente. André Felipe cruzou em falta pela esquerda e Luciano Castán cabeceou firme na segunda trave para marcar o terceiro.

No fim do jogo, aos 47 minutos da etapa final, o Amazonas fez o segundo. Bruno Lopes recebeu ótimo passe por cima e ajeitou de cabeça para Jô, que driblou o goleiro e finalizou.