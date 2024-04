Sólido, eficaz e sem espetáculo: o que dizem equatorianos sobre Zubeldía

Muito perto de ser anunciado como novo técnico do São Paulo, o argentino Luis Zubeldía é visto com bons olhos por jornalistas equatorianos que acompanharam seu último trabalho na LDU, quando conquistou a Copa Sul-Americana do ano passado sobre o Fortaleza.

O que dizem os equatorianos

Aqui no Equador, ele teve três etapas. Primeiro, ele estava no Barcelona, depois na LDU em 2015 e agora novamente na LDU. Ele gosta das equipes verticais na parte ofensiva. Suas equipes não se lançam desesperadamente ao ataque, sempre guardam suas posições. Uma equipe que ocupa bem os espaços no campo, marca bem e quando tem que atacar, ataca bem e marca gols. Temos notado nesta última etapa de Zubeldía um treinador mais maduro, com mais experiência, mais vivência, e sobretudo mais pensante quando toma suas decisões. Sua chegada ao São Paulo será magnífica porque o São Paulo é uma ótima equipe. Teve opção de ir ao San Lorenzo (ARG), mas não aceitou Jimmy Cornello, rádio Caravana do Equador

Zubeldía é um técnico que prioriza ter um sistema sólido no aspecto defensivo. Muito importante construir desde a defesa e, quando a defesa está armada, vai começando a encaixar as outras peças. Ele tenta sempre ter uma equipe muito equilibrada, que não deixe espaços e que os ataques sejam muito ordenados e estruturados. É um técnico muito 'ordenado', podemos dizer. Nesse sentido, às vezes não joga um jogo tão esteticamente vistoso. Não quero dizer que não vão dar espetáculo, também pode ser assim, mas suas equipes são caracterizadas por defenderem bem, atacar pelos lados, com um nove eficaz e com muito controle de jogo no campo. É o estilo dele Theo Posso, Directv Sports do Equador

Luis Zubeldía é um técnico muito trabalhador e disciplinado. Gosta de ter equipes que mesclem juventude e experiência. Gosta de se rodear das referências da equipe para que elas comandem o time em campo. Seu esquema tático é o 4-2-3-1 e geralmente não gosta de alternar escalações. É um técnico que gosta que suas equipes se façam respeitadas dentro de sua casa e consigam pontos também como visitante Mario Villacís, Mundo Deportivo Equador

Quando chega ao São Paulo?

Zubeldía e seu empresário tiveram uma boa reunião com o Tricolor na última quinta-feira (18), onde deixaram a negociação praticamente sacramentada. Na última sexta-feira (19), houve nova conversa para acertar detalhes.

O contrato ainda não foi assinado, mas a expectativa é por um final feliz O São Paulo já dá o negócio como certo.

O clube do MorumBIS quer anunciar o treinador antes de domingo, quando enfrenta o Atlético-GO. Nesta partida, Milton Cruz dirige o time interinamente.

Zubeldía e seu agente ainda não sabem se vêm para o Brasil neste sábado (20), mas a tendência é que a negociação seja fechada ainda no fim de semana. Não está descartado que o argentino acompanhe in loco a partida em Goiânia.