Pênalti? Atacante do Vasco e zagueiro do Flu falam sobre lance polêmico

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O clássico entre Fluminense e Vasco, na tarde de hoje (20), no Maracanã, ficou marcado por um lance polêmico. Vegetti, atacante do time cruz-maltino, finalizou e a bola bateu no braço do zagueiro Manoel. Após checagem, o jogo seguiu.

O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo, quando o Tricolor vencia por 1 a 0. O duelo terminou com vitória do time de Fernando Diniz por 2 a 1.

O que disse Vegetti e Manoel

O atacante do Vasco disse que a bola estava na direção do gol. O argentino acredita que esse seria um motivo crucial para a marcação do pênalti.

Acredito que foi pênalti. A bola vai na direção do gol e bateu na mão do jogador. A bola não ia para fora, ou para um jogador deles, ia no gol Vegetti, no intervalo

Manoel admitiu que a bola pegou no braço. O zagueiro do Fluminense, porém, ponderou que a finalização foi muito próxima e foi um "lance rápido".

Foi um lance muito rápido. Ele acabou chutando a bola, eu virei rapidamente.. Um lance rápido, a bola bateu no meu braço, mas meu braço estava colado. Não foi pênalti. Ele estava muito perto também. Até falei na hora: 'Olha, bateu no braço, mas meu braço estava muito perto. Não foi pênalti' Manoel, na zona mista ao fim do jogo

Ramón Díaz, técnico do Vasco, também reclamou sobre o lance. Para ele, o árbitro deveria ter marcado a penalidade máxima.

"Não é para ser polêmico, mas Vegetti bate e pega na mão. E foi pênalti claro, muito claro. Não sei por que o árbitro não marcou. Ao longo da rodada, vocês vão ver situações muito semelhantes e vão marcar o pênalti. Não quero ser polêmico, quero ser justo. O Vasco faz um esforço enorme com contratações e com seu público. Não há polêmica, mas foi muito claro", disse, em entrevista coletiva.