Mascherano lembra passagem pelo Corinthians e exalta Tévez: 'sorte ter ele'

O argentino Javier Mascherano guarda boas memórias de quando defendeu o Corinthians, no início de sua carreira profissional.

Título, zona de conforto e Tévez

O ex-volante ficou um ano no Alvinegro paulista, entre julho de 2005 e agosto de 2006. Revelado pelo River Plate, ele estava em sua segunda temporada no profissional quando foi comprado pela parceria do time com a MSI. Na época, ele tinha 21 anos e já atuava representando a seleção argentina.

Ele se sagrou campeão brasileiro em seu ano de estreia no clube do Parque São Jorge. O argentino teve uma fratura no pé esquerdo em setembro de 2005 e perdeu o restante da temporada, tendo atuado em apenas oito jogos naquele ano. O ex-jogador recordou o tempo em que atuou no time em conversa com o UOL promovida pela Chubb, seguradora oficial da La Liga na América Latina.

Mascherano fala ao telefone durante embarque do Corinthians em 2006 Imagem: FERNANDO SANTOS/Folha Imagem

Lembro muito bem do Brasil. Fiquei pouco tempo, somente um ano, mas tivemos sorte de ser campeões brasileiros com o Corinthians. Há muito tempo o time não ganhava título nacional, mas, sobretudo, tive uma experiência muito boa com as pessoas, com o carinho que me trataram. Mascherano, ao UOL

Mascherano disse que sua passagem pelo Corinthians foi importante por tirá-lo da "zona de conforto". Depois de sua primeira experiência fora da Argentina, ele foi para a Inglaterra, onde atuou por West Ham e Liverpool, e para a Espanha, ficando oito anos no Barcelona. Antes de retornar ao seu país para encerrar a carreira, também atuou no futebol chinês.

Eu já vinha de uma equipe grande, o River, mas sair do meu país para jogar em outro time grande, começar a sair do conforto que é jogar em seu país é importante. Me ajudou muito depois em toda a minha carreira.

O ídolo argentino ainda exaltou o compatriota Carlitos Tévez ao citar o melhor jogador com quem atuou no Brasil — em seu time ou como adversário. O atacante comandou o time na conquista do título brasileiro, marcou 20 dos 87 gols corintianos naquela campanha e foi eleito o melhor jogador do campeonato.

No Brasil, o melhor com quem joguei era nosso jogador: Tévez. Foi goleador e melhor do campeonato, nos ajudou a ganhar. Tivemos sorte de ter Carlitos conosco.

Mascherano também contou que acompanha o futebol brasileiro para monitorar promessas argentinas. Ele é treinador das categorias de base da seleção argentina, vai comandar a equipe sub-23 nos Jogos Olímpicos de Paris e tem alguns jovens jogadores no radar.