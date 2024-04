Cristaldo faz, e Grêmio bate Cuiabá em jogo marcado por choques de cabeça

O Grêmio venceu o Cuiabá por 1 a 0 em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, neste sábado (20). Essa foi a segunda vitória dos gaúchos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Dourado segue zerado na tabela com um jogo a menos.

Cristaldo abriu o placar no final do primeiro tempo. O jogador fez seu segundo gol na competição.

O jogo ficou marcado pelos choques de cabeça e concussões. Imagens fortes mostraram uma contusão em Empereur e um corte em Zé Guilherme.

O próximo jogo do tricolor gaúcho é pela Libertadores, contra o Estudiantes, na terça-feira (23). A partida acontecerá em La Plata, na Argentina.

O Cuiabá também joga na terça (23), mas pela Sul-Americana. O auriverde enfrenta o Deportivo Garcilaso fora de casa, no Peru.

Como foi o jogo

O Grêmio foi mais feliz nas finalizações e conseguiu o gol ainda no primeiro tempo. O Cuiabá se arriscou com frequência no ataque durante o primeiro tempo, mesmo com menos posse de bola.

A principal estratégia dos visitantes foi com jogadas laterais que se concluíam em cruzamento para a área. Graças ao goleiro Marchesín, atento, o tricolor foi para o intervalo sem tomar gols.

No segundo tempo, o jogo foi dominado pelo Grêmio. O Dourado encontrou dificuldades para passar pela marcação e não voltou a assustar.

Lances de concussão voltaram a preocupar os times. Empereur, do lado do Cuiabá, levou uma cabeçada e precisou de atendimento médico na hora. O zagueiro ficou com um galo no mesmo instante e deixou o jogo para realizar exames médicos. Pelo Grêmio, o lateral Zé Guilherme teve um corte na parte de trás da cabeça e tentou voltar para o jogo, mas não aguentou.

Gols e destaques

Cuiabá leva perigo. Aos 2 minutos, Matheus Alexandre encontrou espaço dentro da área e finalizou. A bola passou perto da trave esquerda de Marchesín.

Imagem estranha. Com 17 minutos, Empereur dividiu uma bola cruzada na área e ganhou dos gremistas no alto. No lance, o zagueiro levou um choque que imediatamente formou um galo enorme na testa. O jogador foi substituído na sequência.

Marchesín salva. O Cuiabá reagiu no lance seguinte, aos 20, levando perigo com Jonathan Cafu. O atacante recebeu cruzamento de Pitta, tocou rasteiro de primeira, mas o goleiro do Grêmio defendeu.

Quase um golaço. Aos 39, Villasanti cruzou para JP Galvão, que ajeitou no peito e tentou uma meia bicicleta. A bola não pegou força, e Walter mandou para escanteio com um toque.

1x0, 42 minutos do 1ºT. Cristaldo trabalhou pela esquerda e cruzou na área. JP Galvão tentou um desvio, mas a bola passou direto e caiu no fundo da rede, à esquerda de Walter.

Novo choque de cabeça. No primeiro lance do segundo tempo, Zé Guilherme abriu um corte na cabeça em disputa com Marllon. Ambos continuaram na partida, mas o lateral tricolor precisou ser substituído poucos minutos depois.

Soteldo perde. Aos 5 do segundo, O venezuelano recebeu cruzamento e pulou para tentar a finalização com a perna direita, mas a bola subiu demais e saiu sem perigo para o Cuiabá.

Por fora. Com 11 minutos, João Pedro recebeu passe de Villasanti na direita, invadiu a área e chutou firme. A bola pegou na rede pelo lado de fora.

Cartão para o Kanneman. Do banco de reservas, o zagueiro foi amarelado por reclamação aos 49 do segundo tempo.