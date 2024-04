Diniz celebra fim de jejum do Flu em clássicos: 'Muitos vão ficar triste'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Fernando Diniz celebrou o fim do jejum do Fluminense em clássicos e alfinetou ao questionar qual será o próximo assunto "para polemizar". A equipe das Laranjeiras venceu o Vasco por 2 a 1, na tarde de hoje, pelo Brasileiro

É sempre bom ganhar, quebramos os 13 clássicos sem vencer. Essa notícia não dá mais para ficar. Muita gente vai ficar triste, não vai dar pra criar caos. Até recapitulando... Contra o Flamengo, deixamos de ganhar porque deixamos de ganhar mesmo, mas muito clássico que a gente deixou de ganhar nessa conta foi por causa da Libertadores, da Recopa. Se tivesse um outro jogo, a gente teria que poupar e poderia ser que não ganhasse. Mas as pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta, 13 clássicos sem ganhar, um ano, mas ganhou. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto para polemizar Diniz

O que mais ele falou?

Gol do Ganso e versatilidade

"Acho que, a partir do momento em que ele pisa mais na área, mesmo quando não faz gol, ele propicia que o Cano e outros jogadores tenham mais chances de marcar. É o organizador central do nosso time, mas a gente sempre cobra que ele chegue mais na área, porque ele tem essa capacidade. Tem boa finalização, é um cara grande, tem altura"

Maracanã

"Jogar no Maracanã é uma força muito grande do time, sempre foi, pelo menos desde que estou aqui. O que a gente precisa é voltar a pontuar bem fora de casa, que é uma coisa que fizemos bastante em 2022 e não conseguimos tanto em 2023. Muitos jogos que fizemos fora, em 2023, jogamos com time alternativo. Dificultava para a gente pontuar. A gente espera esse ano jogar e pontuar de uma maneira mais equilibrada, manter esse ritmo de pontuação dentro de casa. Mas a gente precisa melhorar fora"

Fim do jejum em clássicos

"Acredito que a gente não é nunca impermeável às coisas de fora, do nosso torcedor, com o advento dos últimos 20 anos das redes sociais, o tanto de gente que omite a opinião. Os jogadores, principalmente os mais jovens, consomem muito esse estardalhaço que é feito fora do nosso ambiente interno. E nunca é positivo. Até quando elogia muito, tem uma negativa.

Acho que o time soube trabalhar em relação a isso. Os dados friamente são só 13 (jogos sem vencer). Mas como expliquei mais de uma vez, quando você vai considerar como foram os jogos, a gente sabia que a vitória uma hora ia acontecer.

Em condições normais, a gente não teria ficado 13 clássicos sem vencer. Não que não pudesse acontecer, mas ia ser muito difícil. Se tivesse jogado com o time completo, descansado. A coisa melhor desse clássico é a alegria que traz pro torcedor, além de ganhar e subir na tabela de classificação, que é o objetivo principal"

Martinelli de volta ao setor de origem

"Acho que ele fez um bom jogo hoje. Acabou sendo premiado com o gol, um cara que tem muito volume. Quando tivermos os jogadores à disposição, vamos procurar sempre pôr o melhor time. Hoje jogaram Felipe Melo e Manoel, depois coloquei o Antônio Carlos. Antônio tá muito bem nos treinamentos, é muito bom no jogo aéreo e o jogo pedia isso. [Quando a partida] Pedir outra coisa e a gente achar que o time vai ter mais chances de ganhar de outra maneira, vamos fazer de outra maneira. Como fizemos várias vezes"