'Cavani da Amazônia' e lei do ex: as armas do Paysandu para pegar o Santos

Rival do Santos na estreia da série B, o Paysandu conta com duas armas importantes para aprontar em plena Vila Belmiro: o "Cavani da Amazônia" e a tradicional lei do ex.

O artilheiro

Campeão paraense de 2024, o Papão da Curuzu aposta no faro artilheiro de Nicolas. O atacante marcou 11 gols no estadual e foi peça fundamental da equipe.

Conhecido como "Cavani da Amazônia", Nicolas tem status de ídolo no Paysandu. A primeira passagem no clube durou três temporadas (2019, 2020 e 2021) e teve 37 gols em 103 jogos.

De volta ao Papão desde o fim do ano passado, o centroavante inicia a série B como candidato à artilharia. Aos 34 anos, Nicolas é uma grande ameaça aérea.

O "Cavani da Amazônia" já marcou 50 gols e se tornou o quinto maior artilheiro do Paysandu no século XXI. A maior parte das bolas na rede vieram de cabeceios.

O apelido

Em 2022, Nicolas explicou o motivo para ter recebido o apelido de "Cavani da Amazônia" em sua primeira passagem pelo Paysandu. Na época, o jogador atuava pelo Goiás.

A torcida do Paysandu não me deixa esquecer que eu sou o Cavani da Amazônia. Isso é muito gratificante. É por conta da semelhança com o jogador, mas sempre gostei do apelido, sempre achei ele muito característico. Acho que foi algo muito original. Nicolas, em entrevista ao GE

Lembra dele?

Além do artilheiro Nicolas, o Paysandu conta com outra arma dentro de campo para enfrentar o Santos. Os times se enfrentam neste sábado (20), às 16h30 (de Brasília).

De olho na tradicional lei do ex, a equipe tem o meia Robinho, de 36 anos, em seu elenco. O jogador defendeu o Santos entre 2008 e 2009 e disputou 66 jogos, com 14 gols marcados.

Já pelo Paysandu, Robinho tem 14 partidas na atual temporada, nenhum gol marcado e três assistências. O meia esteve na campanha do acesso do Papão à Série B.

Retrospecto

Nas últimas três estreias na série B, o Paysandu não perdeu. Ao todo, o time venceu duas partidas e empatou outra.

2016 - Ceará 2 x 2 Paysandu

2017 - Paysandu 2 x 0 Oeste

2018 - Ponte Preta 0 x 1 Paysandu

Já no confronto direto com o Santos, o Papão leva desvantagem, visto que venceu dois, empatou dois e perdeu 14 jogos. O Peixe marcou 46 gols e levou 14.