Botafogo x Juventude: Confira informações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Um duelo entre dois times que conquistaram bons resultados no meio de semana e desejam embalar no Campeonato Brasileiro. Esta é a história do confronto entre Botafogo e Juventude, que se enfrentam neste domingo, às 18h30(de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), pela terceira rodada. A partida terá transmissão do canal SporTV e também do Premiere.

Com quatro pontos conquistados, o Juventude ganhou muito fôlego com o triunfo de 2 a 0 sobre o Corinthians no Rio Grande do Sul. Já o Botafogo conquistou os primeiros três pontos na magra vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-GO, também no Niltão.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, espera ver sua equipe com a mesma determinação do meio de semana. Ele entende que a equipe passa por um momento de adaptação ao seu estilo de jogo. Mas está confiante.

"Acredito que temos condições de fazer um bom jogo por tudo o que apresentamos até aqui. Vemos o elenco com a intenção de se entregar em campo para desempenhar aquilo que nós procuramos que a equipe faça." Disse ele.

É possível que Artur Jorge preserve alguns titulares para este jogo de olho no duelo de meio de semana contra o Universitario do Peru, pela Copa Libertadores. Mas ele só vai revelar o time minutos antes do confronto.

Pelo lado do Juventude, o técnico Roger Machado espera complicar a vida do Botafogo.

"A expectativa é que o Botafogo entenda em campo que está enfrentando um time chato, que vai tentar impor de qualquer maneira o seu estilo de jogo. Assim que estamos nos comportando até aqui." Disse Roger.

O treinador não deve apresentar muitas surpresas na escalação do time de Caxias do Sul. Assim deve manter a base que ainda não sabe o que é derrota no Campeonato Brasileiro. O desfalque fica por conta do volante Jadsom, expulso contra o Corinthians e que cumpre suspensão. Luis Mandaca deve ocupar o posto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-RJ X JUVENTUDE-RS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 21 de abril de 2024 (Domingo)



Horário: 18h30(de Brasília)



Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)



VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP)

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Jefferson Savarino; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho



Técnico: Artur Jorge.

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Luis Mandaca, Lucas Barbosa, Nenê e Jean Carlos; Erick



Técnico: Roger Machado.