Atlético-MG x Cruzeiro: prováveis escalações, detalhes e onde assistir ao clássico pelo Brasileirão

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão novamente neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico volta a ser disputado cerca de duas semanas após a final do Estadual, vencida pelo Galo.

Onde assistir: O duelo terá transmissão do canal pago SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Os donos da casa tentam a primeira vitória sobre o rival em sua nova casa. Desde sua inauguração, o Cruzeiro venceu duas vezes, sendo que também houve um empate entre os clubes.

O Atlético-MG entra em campo pressionado após tropeçar no meio de semana contra o Criciúma - a partida terminou em igualdade de 1 a 1. O Galo segue em busca da primeira vitória na Série A nesta temporada, já que na primeira rodada também empatou com o Corinthians.

Rodada de clássico e uma série de lembranças para o Atleticano! ??? Qual o gol mais marcante para você em um Galo x Cruzeiro de @Brasileirao? ?? pic.twitter.com/vSW1Hc9E8b ? Atlético (@Atletico) April 19, 2024

O técnico Gabriel Milito poupou alguns titulares contra o Criciúma. No entanto, a promessa é de força máxima para o clássico mineiro neste fim de semana.

Já o Cruzeiro vive outro clima após a perda do título mineiro. A equipe passou por uma mudança no comando técnico, com o retorno de Fernando Seabra após a demissão de Nicolas Larcamón.

Os visitantes chegam confiantes para a partida, principalmente após arrancarem um empate do Fortaleza, fora de casa, com um jogador a menos. Já na rodada de estreia, venceu o Botafogo de virada por 3 a 2.

Neste momento, o Galo ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com apenas dois pontos conquistados, enquanto a Raposa aparece na quinta posição, com quatro pontos.

Preparação finalizada para o clássico! E com a novidade do meia Japa treinando com o grupo. ? Vem ver o #DiaNaToca completo: https://t.co/JCjUxBfOYh pic.twitter.com/MGwe609H3B ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) April 19, 2024

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG X CRUZEIRO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 20 de abril de 2024, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

CRUZEIRO: Anderson; Willian, Néris, João Marcelo e Marlon; Machado, Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva



Técnico: Fernando Seabra