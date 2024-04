Árbitro brasileiro de tênis recebe homenagem durante o ATP de Barcelona

O árbitro brasileiro Carlos Bernardes, de 58 anos, recebeu uma homenagem no ATP 500 de Barcelona nesta sexta-feira. O juiz de cadeira completa sua última temporada no circuito internacional e se emocionou com a tradicional despedida durante o evento.

"Muito obrigado a todos em Barcelona. Esta é uma cidade que sempre estará em meu coração", declarou Bernardes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs)

Após atuar na partida entre Stefanos Tsitsipas e Facundo Diaz Acosta, o juiz brasileiro foi recebido pelo diretor do torneio e ex-jogador profissional David Ferrer na quadra Rafa Nadal.

Com atuações nas finais de torneios do Grand Slam, Aberto dos Estados Unidos de 2006 e 2008, e em Wimbledon 2011, Carlos Bernardes terá um calendário mais curto em sua despedida do circuito profissional. Ao se aposentar, terá como novo objetivo auxiliar os novos árbitros em formação.