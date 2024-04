Santos x Paysandu: informações e prováveis escalações do jogo da Série B do Brasileirão

Neste sábado, o Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio do clube será contra o Paysandu. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16h30 (de Brasília).

O Peixe não poderá contar com o apoio de seu torcedor no embate, já que está punido pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.

Dentro de campo, o Alvinegro Praiano está animado após a boa campanha no Campeonato Paulista. O time do técnico Fábio Carille ficou com o vice após perder para o Palmeiras na grande final.

O elenco, contudo, sofreu algumas alterações. O lateral esquerdo Felipe Jonatan foi para o Fortaleza, o zagueiro Messias foi emprestado ao Goiás e o atacante Marcelinho rescindiu. Além disso, Alfredo Morelos vive um momento de indefinição.

Para este primeiro jogo na Segunda Divisão, o comandante não poderá contar com os lesionados Jair, Willian Bigode, Sandry, Alison e Kevyson.

Do outro lado, o Paysandu também vive grande temporada. Com apenas duas derrotas no ano, contra o Juventude, pela Copa do Brasil, a equipe busca o acesso à primeira divisão após subir da Série C, em 2023.

O Papão foi campeão do Campeonato Paranaense de forma invicta e está classificado para a final da Copa Verde, após bater o Remo, maior rival, na semifinal.

O próximo jogo do #PapãodaCuruzu é pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024, neste sábado (20), às 16h30 na Vila Belmiro! ???#OMaiorCampeãodaAmazônia #ÉoLoBo pic.twitter.com/lI2nbPgh6c ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 17, 2024

FICHA TÉCNICA



SANTOS X PAYSANDU-PA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 20 de abril de 2024, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn



Assistentes: Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme



Técnico: Fábio Carille

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Carlão e Bryan Borges; João Vieira, Val Soares e Robinho; Edinho, Jean Dias e Nicolas.



Técnico: Hélio dos Anjos