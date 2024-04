Red Bull Bragantino x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita a equipe do Red Bull Bragantino neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no gramado do Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O duelo é válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão vem de um resultado negativo, já que perdeu para o Juventude por 2 a 0 na última quarta-feira, fora de casa. Diante do Massa Bruta, a equipe comandada por António Oliveira vai buscar sua primeira vitória na liga nacional.

Nesse momento, o Corinthians se encontra na 16ª posição do Brasileiro, com um ponto conquistado.

Para o duelo, o Corinthians não terá o volante Maycon, que rompeu o ligamento do joelho direito e só deve retornar aos gramados ano que vem. Além dele, o time não contará com Gustavo Henrique, diagnosticado com dengue, Diego Palacios, em reta final de recuperação de artroscopia no joelho, e Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo.

Por outro lado, o técnico António Oliveira voltará à beira do campo, já que cumpriu suspensão diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS).

O Red Bull Bragantino, por sua vez, venceu o Vasco por 2 a 1 na última rodada, também em Bragança Paulista. O time ainda não perdeu nesse Brasileiro, já que na estreia empatou em 2 a 2 com o Fluminense, no Maracanã. Os comandados de Pedro Caixinha se encontram na 5ª colocação, com quatro pontos.

Para o duelo, o Braga tem o goleiro Cleiton (contusão na região lombar da coluna) e o lateral direito Nathan Mendes (sintomas de virose) como dúvidas. Os prováveis desfalques são Helinho (contusão no pé esquerdo), Matheus Fernandes (dores musculares), Lucas Evangelista (em transição), Lincoln (em transição) e Nathan Camargo (em transição).

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: 20 de abril de 2024, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS)



Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa)

RB Bragantino: Lucão (Cleiton); Andrés Hurtado (Nathan Mendes), Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme Lopes; Raul, Gustavo Nunes e Juninho Capixaba; Mosquera, Laquintana e Eduardo Sasha



Técnico: Pedro Caixinha

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Fausto e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero



Técnico: António Oliveira