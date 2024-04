Palmeiras faz treino técnico e segue preparação para jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão

O Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. Após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores fizeram atividades técnicas com objetivos específicos e, por fim, jogadas ensaiadas e complementos físicos.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira conta com os desfalques dos lesionados Dudu e Bruno Rodrigues. Ambos cumpriram cronograma no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. Em sua penúltima fase de recuperação, o camisa 7 participou do aquecimento com o elenco.

Além deles, Zé Rafael também deve seguir como ausência. O camisa 8 trata de uma lombalgia e vem cumprindo cronograma individualizado. Sua última partida pelo Verdão foi na final do Paulista.

Na última rodada, o Alviverde sofreu sua primeira derrota no Brasileirão, a primeira como mandante na temporada. Na Arena Barueri, perdeu por 1 a 0 do Internacional. Com isso, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa o 12ª lugar da tabela, com três pontos.

Buscando os três pontos, o Palmeiras faz contra o Flamengo seu primeiro jogo do Brasileirão de 2024 no Allianz Parque. O clube, porém, não terá a força máxima de sua torcida devido à instalação de um palco para o show da banda Soweto. Com um setor fechado, o estádio terá uma redução de público de 25% a 30%.

O Palmeiras finaliza a preparação para o duelo com o Flamengo na manhã deste sábado, na Academia de Futebol.