O São Paulo acerta em priorizar um treinador estrangeiro? Vote na enquete!

O São Paulo prioriza um treinador estrangeiro para substituir Thiago Carpini, demitido na última quinta-feira, após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, no Maracanã. A diretoria tricolor entende que entre as opções de profissionais brasileiros não há uma unanimidade e muitos deles protagonizaram trabalhos recentes ruins, casos de Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes.

Nos últimos dias, ainda com Carpini à frente do São Paulo, a diretoria tricolor se reuniu com alguns treinadores estrangeiros e empresários. Nomes como Carlos Carvalhal, Domenec Torrent, Pedro Martins e Rafa Benítez foram consultados, mas, por enquanto, não há conversas avançadas.

A barreira do idioma é sempre um desafio para o treinador estrangeiro e o clube brasileiro que está o empregando. Por isso, o São Paulo concentra seus esforços em profissionais portugueses ou que falem espanhol.

Mas, afinal, o São Paulo acerta em priorizar a contratação de um técnico estrangeiro?