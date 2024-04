Não é só o Santos: Amazonas disputa a Série B pela 1ª vez e aposta em nomes de peso por acesso

Com a má campanha em 2023, o Santos foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez em sua história. Mas, o Peixe não estará sozinho nessa. O Amazonas também participa da Segunda Divisão de forma inédita e conta com nomes de peso para conseguir o acesso.

O primeiro deles é Luiz Ricardo Alves, mais conhecido como Sassá. Com passagens por Botafogo e Cruzeiro, o atleta reencontrou seu bom futebol no time amazonense e foi um dos destaques na campanha do acesso, no ano passado.

Ele foi artilheiro da Série C em 2023, com 16 gols marcados em 19 jogos. O time foi campeão da Terceira Divisão ao bater o Brusque na grande final, por 2 a 1, com direito a gol de Sassá na partida decisiva.

Fundado em 2019, o Amazonas reforçou seu elenco com outros 'medalhões' visando a Série B. No início deste ano, o time anunciou a contratação do centroavante Jô, ídolo do Corinthians. O experiente jogador de 36 anos já guardou o seu primeiro gol pelo clube nesta temporada. Já são três em 13 compromissos.

E os figurões não se restringem às quatro linhas. Fora delas, o Amazonas tem outro nome conhecido como técnico da equipe: Adilson Batista. Ele chegou às vésperas da Série B para substituir Luizinho Vieira, demitido do cargo. O time ainda negocia a contratação de Dentinho, ex-Corinthians.

Assim como o Amazonas, o Santos também apostou em nomes de peso para retornar à elite do futebol nacional. Sob a nova gestão de Marcelo Teixeira, o Peixe trouxe de volta o técnico Fábio Carille e contratou atletas veteranos, como Giuliano, Gil, Aderlan e Willian Bigode.

Os times vão se enfrentar logo na quarta rodada da Série B. Em duelo marcado para o dia 11 de maio, o Santos visita o Amazonas na Arena da Amazônia, a partir das 17h (de Brasília).