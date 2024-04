Liberado para treinar, Keno espera, enfim, engrenar na temporada 2024

Liberado para os treinos após uma lesão no tornozelo, o atacante Keno pode ser uma das novidades nos relacionados do Fluminense para o jogo contra o Vasco, neste sábado, pelo Brasileirão. Após um mês de ausência, o jogador espera alcançar uma boa sequência em 2024.

Keno não atua desde o dia 16 de março, no jogo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Assim, terá que superar a falta de ritmo pelo tempo que ficou parado.

Antes, os números também não eram expressivos. Keno atuou em apenas seis jogos na temporada 2024, marcando só um gol - no confronto contra o Bangu - e sem dar nenhuma assistência.

Outro detalhe que chama a atenção é que Keno ainda não atuou nos 90 minutos em nenhum jogo no ano. Titular em 100% das vezes, ele foi substituído em todas as partidas pelo técnico Fernando Diniz.

Diante do Vasco, o Fluminense buscará a primeira vitória no Brasileirão. Até o momento, o time soma somente um ponto - empatou com o Reb Bull Bragantino em casa na estreia e depois sofreu uma derrota para o Bahia na Fonte Nova.