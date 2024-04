Dois títulos em quase 16 anos de carreira: conheça Luis Zubeldía, novo técnico do São Paulo

O São Paulo acertou a contratação do técnico Luis Zubeldía, que chega para substituir Thiago Carpini, demitido na última quinta-feira. Com apenas 43 anos, o argentino vive a melhor fase de sua carreira. Em 2023, pela LDU-EQU, conquistou os únicos dois títulos como treinador, em quase 16 anos de carreira. Com isso, a Gazeta Esportiva preparou um raio-x da carreira do novo comandante tricolor.

Fim precoce de carreira como jogador e primeiros cinco anos como treinador

Nascido na cidade de Santa Rosa, na Argentina, Zubeldía iniciou sua vida no futebol como jogador. O argentino começou a carreira no Lanús-ARG, em 1998. No entanto, ainda pelo time argentino, foi obrigado a se aposentar devido à lesão no joelho esquerdo - sofrida em 2004.

Quatro anos depois, Zubeldía foi contratado para assumir o cargo de treinador do próprio Lanús-ARG. O argentino se tornou um dos técnicos mais jovens da história do futebol na Argentina e permaneceu no clube até 2010. Foram 105 jogos no período, sendo 47 vitórias, 28 empates e 30 derrotas.

Após o bom trabalho no Lanús-ARG, o argentino foi contratado pelo Almería-ESP, mas foi demitido antes mesmo de estrear pelo clube espanhol. O próximo destino foi o Equador, onde dirigiu o Barcelona de Guayaquil de julho de 2011 a abril de 2012.

No mesmo mês, Zubeldía assinou com o Racing-ARG, clube no qual permaneceu até agosto de 2013. Pelo time argentino, ao todo, foram 59 jogos, com 23 vitórias, 13 empates e 23 derrotas.

Primeira passagem pela LDU e giro pelo mundo

Em janeiro de 2014, Zubeldía iniciou o primeiro capítulo de sua história na LDU-EQU. Em 96 jogos pelo time equatoriano, acumulou 48 vitórias, 28 empates e 20 derrotas.

O ano de 2015 marcou a primeira grande temporada do treinador pela LDU. Zubeldía e a equipe venceram a primeira fase do Equatoriano, a chamada "Apertura", que os colocaram na Copa Libertadores do ano seguinte. Na final da competição nacional, o time acabou sendo derrotado pelo Emelec e ficou com o vice-campenato.

No final de 2015, chegou ao fim sua primeira passagem pela LDU. Após isso, Zubeldía rodou o mundo. O argentino passou por Santos Laguna-MEX, Independiente Medellín-COL, Alavés-ESP e Cerro Porteño-PAR. Em todos estes clubes, o treinador teve um desempenho abaixo do esperado e não conseguiu realizar trabalhos longevos.

? Mais imagens da reapresentação. A próxima partida do Tricolor será diante do Atlético Goianiense, no domingo, pelo @Brasileirao.#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/p6LWDBhCY5 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 19, 2024

Retorno ao Lanús, vitórias contra o São Paulo e consolidação da carreira na LDU

Após trabalhos regulares, mas não brilhantes, Zubeldía acertou seu retorno ao Lanús. O argentino fechou com a equipe em setembro de 2018, quando deu início ao trabalho mais longo de sua carreira.

Os títulos não vieram, mas Zubeldía deixou o Lanús em 2021, três anos após o retorno, com 53 vitórias, 26 empates e 41 derrotas em 120 jogos. Somando as duas passagens, ele possui 225 partidas como treinador do time argentino.

Além disso, Zubeldía e o Lanús eliminaram o próprio São Paulo da Copa Sul-Americana. A equipe argentina venceu o primeiro jogo por 3 a 2 e perdeu o segundo por 4 a 3. No entanto, pelo critério do gol fora de casa, o time se classificou. A equipe chegou na final da competição, mas foi derrotada pelo Defensa y Justicia, também da Argentina.

Zubeldía foi contratado pela LDU em 2022, iniciando sua segunda passagem pelo clube equatoriano. Um ano depois, o argentino voltou a maltratar o Tricolor. O treinador eliminou o São Paulo, novamente na Sul-Americana, nos pênaltis, após empate no placar agregado. Na época, o técnico do time paulista ainda era Dorival Júnior.

E pela LDU Zubeldía finalmente levantou os primeiros títulos como treinador de futebol. Ele conquistou a Sul-Americana, ao bater o Fortaleza na final, e o Campeonato Equatoriano, com vitória diante do Independiente Del Valle na decisão.

Após isso, o argentino não continuou na LDU, deixando o clube no final de 2023 com 71 jogos, 40 vitórias, 22 empates e apenas nove derrotas.