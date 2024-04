Criciúma anuncia chegada dos meio-campistas Ronald e Newton para disputa do Brasileirão; veja detalhes

O último dia da janela de transferências do futebol brasileiro segue agitado. Nesta sexta-feira, o Criciúma anunciou a chegada de dois reforços para o meio-campo: Ronald, do Fortaleza, e Newton, do Botafogo. Os dois foram contratados por empréstimo até o fim desta temporada.

De acordo com nota oficial do Tigre, os dois jogadores já estiveram no CT Antenor Angeloni e fizeram parte da preparação desta sexta-feira para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil.

Ronald é meio-campista de origem e iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo e do Nova Iguaçu, ambos do Rio de Janeiro. O atleta de 26 anos também acumula passagens por Ponte Preta e atuou pelo Cuiabá na última temporada.

O meio-campista, porém, se viu sem espaço após retornar ao Fortaleza no fim de 2023 e novamente foi emprestado, dessa vez ao Mirassol. O atleta disputou o Campeonato Paulista com o time neste ano e, agora, chega ao Criciúma para ajudar na permanência da equipe na Série A.

O Criciúma confirmou nesta sexta-feira (19/04) novidades no elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Saiba mais em:https://t.co/ldjnGfb0JE pic.twitter.com/LMZOYhSVnr ? Criciúma E.C. (@CriciumaEC) April 19, 2024

Newton, por sua vez, rodou por menos equipes que Ronald, até por ser mais novo. O volante de 24 anos foi revelado na base do Jacuipense, da Bahia, até que chegou ao sub-23 do Botafogo. Na atual temporada, entrou em nove jogos com a camisa do Glorioso no Campeonato Carioca.

Os dois novos reforços do Criciúma já foram devidamente registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e estão aptos a fazerem suas respectivas estreias com o Tigre.

Com Ronald e Newton à disposição, o time de Santa Catarina volta a campo no próximo sábado (27) para seu terceiro compromisso pelo Brasileirão. O Criciúma visita o Vasco, a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do torneio. O Tigre tem um jogo a menos por conta do adiamento do duelo contra o Fortaleza.