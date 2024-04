Corinthians: António indica Hernani e vê capacidade de dominar o meio-campo

O colunista Samir Carvalho deu mais detalhes da tentativa do Corinthians de contratar Hernani, do Parma (ITA), no segundo semestre.

O que ele disse?

Corinthians tem como prioridade o Hernani. É do Parma, disputa a Série B do Italiano. O Corinthians está bem adiantado, apalavrado com ele. Tem 30 anos e é um pedido exclusivo do António Oliveira, que entende que ele domina a posição, ajuda na marcação e pisa na área adversária. Muita gente torce para dar certo. Para resolver o problema do meio-campo Samir Carvalho

O Corinthians tentará contratar Hernani para o segundo semestre, na janela de julho. O Santos tentou o meio-campista em mais de uma oportunidade recentemente.

