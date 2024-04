Sem Zé Rafael, Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o Flamengo

O elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, um dia após a derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Arena Barueri. A equipe já deu início ao seu próximo compromisso na temporada, diante do Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira ainda conta com uma ausência.

Tratando de uma lombalgia, o volante Zé Rafael não treinou com a equipe na Academia de Futebol e é dúvida para a partida. Ele já desfalcou o time nos últimos três jogos.

Os titulares no revés para o Colorado ficaram na parte interna do CT e realizaram um regenerativo. A outra parte do grupo foi ao gramado e fez um trabalho técnico.

Por fim, houve ainda um treino de movimentações específicas com os jogadores. Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível vê-los correndo na areia.

Após a primeira derrota no Brasileirão, o Alviverde agora ocupa o 11º lugar da tabela, com três pontos. O time mira a reabilitação contra o Flamengo, em encontro marcado para domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira, além da dúvida sobre a presença de Zé Rafael, ainda conta com os desfalques dos lesionados Dudu e Bruno Rodrigues.

O Palmeiras retorna às atividades nesta sexta-feira, a dois dias do confronto contra o Rubro-Negro. O treino do time está agendado para o período da tarde.