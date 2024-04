Sem Morelos, Dodô e Rodrigo Ferreira, Santos anuncia lista de inscritos para estreia na Série B

Nesta quinta-feira, a CBF divulgou, em seu site oficial, a lista dos jogadores do Santos inscritos para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro inscreveu, por enquanto, 27 jogadores para o compromisso, tendo como principais ausências o atacante Morelos, o lateral esquerdo Dodô e Rodrigo Ferreira, novo lateral direito da equipe. Como o mínimo estabelecido pela CBF é de 30 jogadores, o Peixe tem mais três nomes para incluir na lista.

Ao todo, os clubes podem inscrever até 50 jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro até o dia 9 de setembro. Podendo, até o dia 20 de setembro, substituir oito nomes, anteriormente inscritos.

Morelos, após más atuações no Campeonato Paulista, em que o Santos foi vice-campeão, perdeu espaço no elenco de Fábio Carille. O atacante não vem agradando a comissão técnica, mas segue fazendo parte do elenco, pelo menos até a metade do ano e tem sua situação indefinida. Dodô, remanescente do rebaixamento em 2023, também é ausência. O lateral-esquerdo ainda não jogou nesta temporada e não deve fazer parte dos planos da comissão para o futuro.

Rodrigo Ferreira, reforço do Santos que disputou o Paulista pelo Mirassol, ainda aguarda regularização para inscrição na competição nacional, por isso é ausência na estreia do Peixe.

A equipe disputa a primeira rodada, neste sábado, contra o Paysandu, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira os atletas inscritos pelo Santos para a Série B do Brasileirão:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão e João Paulo.



Zagueiros: Alex, Gil, Jair e Joaquim.



Laterais: Aderlan, Hayner, JP Chermont e Souza.



Meias: Diego Pituca, Giuliano, Nonato, Hyan, João Schmidt, Cazares, Otero, Sandry, Tomás Rincón e Vinícius Balieiro.



Atacantes: Enzo Monteiro, Guilherme, Julio Furch, Pedrinho, Weslley Patati e Willian Bigode.