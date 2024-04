São Paulo quer técnico estrangeiro e tem português e ex-Fla como opções

O São Paulo já definiu que o próximo técnico da equipe será estrangeiro. Carlos Carvalhal e Domènec Torrent, ex-Flamengo, surgem como nomes fortes.

O que aconteceu

Os nomes do português e do espanhol são bem vistos internamente. O clube ainda não procurou nenhum nome oficialmente, apenas recebeu contatos e informações de alguns treinadores via intermediários e empresários que atuam no mercado.

Carvalhal é visto como mais difícil. O Tricolor recebeu um aceno negativo via intermediários, mas não jogou a toalha.

Domènec Torrent é outro nome que agrada parte da cúpula e é visto como mais acessível. O espanhol trabalhou no Flamengo em 2020, com 26 jogos, 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas; 63,8% de aproveitamento.

A intenção da diretoria são-paulina é chegar a um consenso entre os membros da alta cúpula e concentrar esforços em apenas um nome. Domènec e Carvalhal são os mais fortes, mas ainda não são consensuais.

