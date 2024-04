Dirigente do Corinthians ataca Rubão por crítica: 'Verdadeira farra acabou'

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Junior, subiu o tom contra o diretor estatutário de futebol Rubens Gomes.

O que aconteceu

Tuma Jr emitiu uma nota oficial rebatendo críticas públicas feitas por Rubão. O diretor de futebol concedeu entrevista ao ge e afirmou que foi "montado um governo paralelo" no Conselho Deliberativo para pressionar o presidente Augusto Melo.

O presidente do Conselho disparou que o diretor está "recorrentemente envergonhando" o Corinthians, além de "difamando e conspirando" contra a presidência. O conselheiro acrescentou que Rubão não tem "dimensão da sua responsabilidade", desconhece o Estatuto do clube, apresenta postura covarde e está se vitimizando.

Tuma Jr ainda aconselhou Augusto Melo a se afastar do aliado de longa data e provocou: "A verdadeira farra acabou aqui". A frase faz alusão à declaração feita por Rubão de que a "farra de Palmeiras e Flamengo" iria acabar com a nova gestão corintiana.

Augusto Melo e Fabinho Soldado no jogo do Corinthians contra a Portuguesa, pelo Paulistão Imagem: Marco Galvão/Agência Estado

A pegadinha desse jogo é que o diretor de futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, venha a público em uma entrevista atacando a honra de conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre seu trabalho que é questionado por unanimidade.

A única coisa que posso fazer neste momento é aconselhar o Presidente do Clube a se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém, o Corinthians está acima de quaisquer outros interesses, livre-se dos que verdadeiramente lhe coagem, caso contrário, eles se livrarão de você. (...) Não vou cair nessa emboscada, a verdadeira farra acabou aqui! Romeu Tuma Jr, em nota oficial

A troca de farpas é mais um episódio da turbulência nos bastidores do clube do Parque São Jorge. A relação entre Augusto Melo e Rubão vem se desgastando devido a uma série de desentendimentos, entre eles os casos de Matheuzinho e de Lucas Veríssimo, além sondagem do técnico Márcio Zanardi.

O que Romeu Tuma Junior disse para Rubão

É constrangedor constatar que um Conselheiro que dirige o Futebol do nosso amado clube, que move uma nação de tantas formas e jeitos, especialmente os menos favorecidos que invariavelmente deixam inúmeras obrigações e afazeres, inclusive familiares em segundo plano para acompanharem nosso time, não tenha dimensão de sua responsabilidade quer na condição de dirigente, quer na condição de cidadão.

Entristecido também constato, que o referido dirigente não conhece o Estatuto que jurou respeitar e defender e, pelo jeito, também continua não entendendo de futebol. Já rebaixou nosso Corinthians uma vez.

Fosse diferente, ao invés de falar do que ele não conhece, deveria cuidar do que pensa que entende, pois recorrentemente está envergonhando a nação corinthiana e demolindo a administração que assumiu a menos de 120 dias, aliás pelo que se diz, difamando seu presidente, conspirando contra ele e, além de tudo, dizendo-se o único responsável pela eleição da nova diretoria, obviamente se achando Deus, mas ao mesmo tempo tentando se eximir de responsabilidades em eventuais equívocos ou até malfeitos que supostamente possam existir. Coisa de covarde. Aliás, nem no crime esse tipo de postura é respeitado.

Posso supor tratar-se de um gênio. Poucos conseguiram tanto em tão pouco tempo. Ainda que desastrosamente.

Conheço a origem dessa notícia, o objetivo e quais os interesses de quem está escondido por detrás do porta voz do apocalipse. Obviamente excluindo os jornalistas que a assinam, tudo terminará em pedido de demissão coletivo após a votação das contas no final do mês.

Como Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista, não devo alimentar projetos inescrupulosos, covardes e desonestos, nunca o fiz na vida privada e por absoluta coerência e por formação moral e familiar, jamais farei naquilo que não é meu, especialmente onde me delegaram função por eleição.

Para não passar em branco, esclareço que as Comissões do Conselho Deliberativo têm previsão Estatutária e Regimental, foram formadas e criadas com o apoio unânime do Conselho Deliberativo e além de suas prerrogativas legais prescritas no Estatuto do Corinthians, visam dar espaço para o despontar de novas lideranças para o futuro em nosso Clube, para que não fiquemos reféns de nós mesmos.

Elas cumprem seu papel que foram instituídos em assembleia geral dos associados, e já funcionaram em outras gestões do Conselho, portanto mentirosa a afirmação que visam "chantagear" o Presidente. Conselheiro desconhecer o Estatuto sim, é enganar o associado e a sociedade corinthiana.

Não farei qualquer referência pessoal ao Diretor, pois conheço e respeito a família dele, além do mais sei que ele está desorientado.

O Conselho Deliberativo sob minha Presidencia, cumprirá o Estatuto, doa a quem doer.

O que Rubão disse em entrevista

Conselho Deliberativo: "Foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma! Não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro só. É bem diferente. Se você quiser fiscalizar, não tem problema nenhum, o que não pode é criar uma estrutura para pressionar o presidente. O conselheiro foi nomeado para legislar, não para executar. Quem executa é o executivo, quem legisla é o legislativo. O presidente do Conselho está lá para organizar as reuniões do Conselho e fiscalizar o Corinthians. (...) Quero deixar claro: não tive contato algum com a comissão de futebol, conheço todas as pessoas da comissão, me dou bem com a maioria, mas não vou me sujeitar a um governo paralelo nem no raio que o parta. Quer legitimidade? Vá disputar eleição!"

Relação com Augusto Melo: "Vocês viam a gente muito tempo junto, hoje vocês nos veem mais separados. Antes estávamos o tempo todo juntos pela campanha. Hoje ele tem o Corinthians para tocar, é uma nação. Há um distanciamento físico e não emocional. Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, divergências sempre vão ter. Mas não existe isso de que a gente não se fala, não tem nada disso. Sou diretor dele. Ele tem a caneta. Se estivesse insatisfeito, ele teria que tomar as providências."

Cargo no futebol: "Eu não queria assumir o futebol. Aí o Augusto falou que a única pessoa que ele tinha para pôr lá era eu. Então falei: 'Você vai receber ligações todos os dias de um monte de pessoas falando bobagem, já passei por isso. Todo mundo vai querer o meu cargo. O seu ninguém vai pedir porque você é presidente'."

Auto-avaliação: "Eu acho que até agora mais acertei do que errei, mesmo porque fui na parte técnica. A gente enxerga futebol, mas a parte técnica ajuda você a errar menos. O time está aí, foi montado por mim, por ele [Augusto], pelo Fabinho [Soldado, executivo de futebol] e pelo Cifut. O Cifut tem um trabalho de excelência na montagem desse time, descobrimos jogadores que antes nunca ninguém tinha ouvido falar, como o Garro, que parece que está aí faz anos."