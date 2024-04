Roger Machado explica estratégia do Juventude para vencer o Corinthians

Na última quarta-feira, o Juventude conseguiu uma grande vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em coletiva após o jogo, o treinador Roger Machado revelou a estratégia que utilizou para bater o Timão.

"Penso que a gente fez um grande jogo mais uma vez. Em outros momentos dos grandes jogos, o que faltou foi o resultado ao nosso favor. Hoje, imaginando um Corinthians que viria dentro das suas características, ampliando os alas com a saída de três com os volantes, era importante a gente compactar bem do lado da bola, para que tivesse sempre a proximidade da chance de retomá-la e impedir que o Corinthians usasse a inversão de bola nos contra-ataques com as profundidades, sobre tudo do Yuri Alberto", explicou.

"No segundo tempo, depois da boa defesa do nosso goleiro, conseguimos abrir o marcador com o Jean. Fizemos um ajuste no intervalo. Nenê e Jean, em alguns momentos, estavam usando a mesma faixa do campo para jogar. O Inocêncio estava sem a ponte para passar para a linha de fundo, e ajustamos isso. Então uma hora estava o Nenê e outra hora estava o Jean na amplitude, para ser o parceiro do Inocêncio nessa construção pelo lado", completou.

Róger Machado ainda contou qual a importância da vitória sobre o Timão, pregando que os próximos adversários não terão vida fácil ao jogar contra o Juventude, seja dentro ou fora de casa.

"Foi uma vitória grande. De manual. É a primeira das vitórias que a gente precisa para chegar aos nossos objetivos dentro da competição. Vamos nos caracterizar por ser essa equipe que os outros times que vem aqui [no Alfredo Jaconi], ou que nos recebem como visitante, saibam que vão ter um confronto sempre duro pela frente. Vamos vender caro qualquer resultado", disse Róger Machado.

O próximo adversário do Juventude será o Botafogo. A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos.