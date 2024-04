Rivaldo apoia volta de Romário ao futebol: 'Ainda tá inteiro e magrinho'

Rivaldo demonstrou apoio à decisão de Romário de retornar aos gramados como jogador e afirmou que o ex-companheiro de seleção está em boas condições para jogar.

Acho que o Romário ainda tá inteiro e está magrinho, então ainda dá para brincar um pouco. Se a bola vier no pé dele, ele com certeza vai fazer gol Rivaldo em entrevista a Betfair

O pentacampeão também afirmou que é uma grande oportunidade poder jogar com o próprio filho, e que para ele foi algo muito importante.

Eu acho muito legal da parte do Romário voltar aos gramados para atuar com o filho. Foi muito importante para mim quando fiz isso, e acho que para ele realizar um sonho dele e do próprio filho dele. É algo que fica marcado demais para o pai jogar com o filho. Eu tive essa chance de jogar com meu filho e isso foi emocionante

Demissão de Carpini

Rivaldo ainda comentou sobre a demissão de Thiago Carpini do São Paulo, nesta quinta-feira, e avisou que até o fim do Brasileirão outros técnicos também serão demitidos.

Não acho que seja culpa do Carpini, mas são coisas do futebol, especialmente no Brasil, onde os treinadores não têm tempo. Eles precisam ganhar o tempo todo e quando o time começa a ficar embaixo na tabela ou começa mal, as críticas começam e o presidente acaba sempre mandando o treinador embora para aliviar as coisas

E ele não vai ser o único, viu? Vai acontecer muito em um campeonato como o Brasileirão. Dificilmente um treinador começa e termina no mesmo time no campeonato. São poucos os que têm essa oportunidade, tudo depende dos resultados e com certeza uns 10 treinadores serão demitidos. A cultura do Brasil jamais vai mudar em relação aos treinadores

O que mais Rivaldo disse:

Como fica Rodrygo com a ida de Mbappé para o Real: "Rodrygo, precisa confiar no futebol dele, não precisa se preocupar com isso. Caso ele seja 'sacrificado', ele tem espaço em qualquer equipe do mundo. É um jogador que já ganhou a Liga dos Campeões atuando bem e tem a chance de vencer mais uma neste ano. Vejo que seria uma injustiça para ele [sair nesse momento], porque está jogando bem pelo Real Madrid"

Mourinho no Barcelona: "Tem muitos torcedores que não aceitam jogadores e treinadores que passaram pelo rival. Mas o Mourinho já passou pelo Barcelona antes de ir para o Real e ele é uma grande pessoa. Claro que a intensidade dele como treinador e forma polêmica em alguns temas, causaram alguns problemas com a torcida do Barcelona. Mas acho que ele faz tudo de uma forma muito positiva"

Cultura brasileira de demitir treinadores: "Isso no Brasil não vai mudar. Quando um time começa a perder ou os resultados não agradam, o primeiro a ser 'sacrificado' é o técnico. Ninguém pode fazer isso com todos os jogadores e na minha opinião a maioria das vezes a culpa está nos jogadores. Mas o presidente não pode mandar todos os jogadores embora, então sempre cai no treinador"